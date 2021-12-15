空軍寰展系統合約攻防中 另耗資六千萬元委資策會維護

空軍「寰展計畫」計畫擴大海空各型防空飛彈指揮管制，規劃由美商雷神公司進行系統性能提升，傳至今尚未簽約。但空軍司令部昨日發布決標案，另耗資6000萬元由資策會執行「自動化防空系統性能提升建置資訊服務案」，對寰展系統執行人力派遣、系統維護等任務，服務期間至113年底，橫跨系統提升計畫建置完成的日期。

空軍2019年編列近82億元將原戰管「寰網系統」升級為「寰展系統」，由中科院擔任主合約商，計畫將海上艦艇及地面野戰的防空飛彈武器全數納入指管，希望讓飛彈部隊在最佳時間點，發射防空飛彈將來犯敵機擊毀。空軍司令部曾表示，駐廠團隊已於109年9月2日赴美展開各項工作，擬定趕工計畫，全案預判將可如期於113年完成。

但此案日前傳出，中科院將此案主合約以70億元發包給美商雷神公司進行系統性能提升後，雷神公司卻要求加價才能簽約執行，負責該案的中科院資通所長丁安邦8月為此赴美與雷神談判，但雙方未達成協議，核心技術的升級至今未與美商雷神公司完成議約，恐無法在113年完成系統升級。