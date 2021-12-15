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空軍寰展系統合約攻防中 另耗資六千萬元委資策會維護

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍寰展系統計畫將海上艦艇及地面野戰的防空飛彈武器全數納入指管。圖為陸軍野戰防空的復仇者防空系統，後方為國造蜂眼搜索雷達。圖／軍聞社
空軍寰展系統計畫將海上艦艇及地面野戰的防空飛彈武器全數納入指管。圖為陸軍野戰防空的復仇者防空系統，後方為國造蜂眼搜索雷達。圖／軍聞社

空軍「寰展計畫」計畫擴大海空各型防空飛彈指揮管制，規劃由美商雷神公司進行系統性能提升，傳至今尚未簽約。但空軍司令部昨日發布決標案，另耗資6000萬元由資策會執行「自動化防空系統性能提升建置資訊服務案」，對寰展系統執行人力派遣、系統維護等任務，服務期間至113年底，橫跨系統提升計畫建置完成的日期。

空軍2019年編列近82億元將原戰管「寰網系統」升級為「寰展系統」，由中科院擔任主合約商，計畫將海上艦艇及地面野戰的防空飛彈武器全數納入指管，希望讓飛彈部隊在最佳時間點，發射防空飛彈將來犯敵機擊毀。空軍司令部曾表示，駐廠團隊已於109年9月2日赴美展開各項工作，擬定趕工計畫，全案預判將可如期於113年完成。

但此案日前傳出，中科院將此案主合約以70億元發包給美商雷神公司進行系統性能提升後，雷神公司卻要求加價才能簽約執行，負責該案的中科院資通所長丁安邦8月為此赴美與雷神談判，但雙方未達成協議，核心技術的升級至今未與美商雷神公司完成議約，恐無法在113年完成系統升級。

不過，此案其他系統仍按期程推動，空軍司令部昨日發布決標案，另耗資6426萬6550元由財團法人資訊工業策進會資策會執行「自動化防空系統性能提升建置資訊服務案」，從下月1日起執行至113年12月31日，對寰展系統進行人力派遣、維修等任務。

空軍司令部昨日發布決標案，另耗資6000萬元由資策會執行「自動化防空系統性能提升建置資訊服務案」。圖／取自政府採購網站
空軍司令部昨日發布決標案，另耗資6000萬元由資策會執行「自動化防空系統性能提升建置資訊服務案」。圖／取自政府採購網站

空軍 飛彈 中科院

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