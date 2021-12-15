阻絕氣態、液態化學戰劑 陸軍換發新式T3-102防毒面具

民眾行經基隆港東四、東五碼頭，常看到一艘大型軍艦靠泊，雷達天線持續轉動，桅杆掛著象徵當值艦的R字旗，以及海軍131艦隊長的少將旗。如果該船不在港內，往往代表東北海域有狀況，奉令緊急出海去因應。這艘待命艦原本由濟陽級巡防艦擔任，近年改派成功級巡防艦，代表號稱海上計程車的成功級，任務範圍愈來愈大，任務愈來愈吃重。成功級在我國，擁有多少項第一頭銜？聯合報數位版在此為您細數，帶著讀者上下各艙間，全艦走透透。 【解密成功艦】將於17日與19號刊登中篇與下篇，帶領讀者登上舷號1107的子儀號巡防艦，以鏡頭與文字，呈現包括艦長室、主砲彈倉、輪機艙、女生寢室等，平常鮮少曝光的艦上空間，一窺成功級真面目。

2021-12-15 07:33