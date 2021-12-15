阻絕氣態、液態化學戰劑 陸軍換發新式T3-102防毒面具
陸軍開始換發單兵新型雙濾毒罐型的T3-102防毒面具，在中華民國陸軍臉書粉專曝光，引發討論。陸軍司令部說，新裝備可阻隔氣態、液態的化學戰劑，規劃116年完成全軍換裝。
中華民國陸軍臉書粉專日前貼文披露陸軍586旅戰備偵巡時，官兵穿戴新型防毒面具，與過去舊式單濾毒罐設計顯有不同，面具內還有大型鏡架，引發討論，也有人質疑雙濾毒罐型的面具，會否影響舉槍瞄準。
陸軍司令部表示，官兵使用的是陸軍T3-102防護面具，委由軍備局生產製造中心第202廠研發產製，面具採雙濾毒罐型式，可阻絕包括神經、血液、糜爛、窒息型戰劑等氣態、液態的化學戰劑，為單兵提供防護。
陸軍說，新型防護面具特點為面具視窗採單視窗型式，具有視力矯正器，對眼部及呼吸系統提供防護，頭帶為大面積包覆型式，能迅速穿戴即時防護，僅配戴單濾毒罐時亦具備防護能力，配戴時不影響各式輕、重兵器瞄準及射擊。
陸軍司令部表示，此案由陸軍統一建案，規劃116年完成全軍換裝。
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