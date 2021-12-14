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軍事訓練役男在台海作戰所為何事？國防部出聲了

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨。圖/國防部提供
國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨。圖/國防部提供

國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨今天表示，軍事訓練役男經過入伍、專長訓練後，即可成為「合格戰鬥兵」，並成為後備部隊戰力。

國防部上午舉行記者會，有媒體提問質疑，強調現在作戰主力為募兵制，拿4個月軍事訓練役的役男相比並不公平，請問軍事訓練役役男若非作戰主力，那維持徵兵模式是否流於形式？軍事訓練役男接受完4個月訓練後，可達到何種作戰能力？在現代化台海戰爭中有何角色定位？

劉慎謨回應表示，現行兵役制度是採募、徵併行制，役男依法接受軍事訓練，完訓即納入後備列管。而後備軍人可滿足後備部隊戰時兵力需求，達「平時養兵少、戰時用兵多」的效益。

劉慎謨表示，軍事訓練役男在經過入伍、專長訓練後，即可成為「合格戰鬥兵」，並分發到本、外島部隊服役，實際參與實務工作與戰訓任務，強化基本作戰能力；退伍後則納入後備軍人編管，結合教育召集訓練，以維持後備部隊的戰力。

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