共軍頻擾台 國防部曝美日軍艦常態性出現共艦活動範圍

中共軍機、軍艦頻頻擾台，民進黨立委王定宇今於立法院司法委員會、外交國防聯席會議中質詢，國防部是否有掌握共軍動態？國防部常務次長房茂宏回應，全程都有掌握，他也透露，共艦在台海區域活動時，有發現美、日軍艦常態性出現在附近。

王定宇首先詢問，當大、小型中共軍艦在台灣海峽、宮古海峽、西太平洋、菲律賓海、巴士海峽及西南空域下方海域活動時，國防部是否有全程監偵掌握？房茂宏回應，對於共軍在台海周邊區域活動都有全程掌握。

王定宇追問，當共艦在上述區域活動時，是否有發現美國、日本軍艦出現在附近，房茂宏回應「都有」；至於是否為常態性出現，房茂宏也證實是「常態性」。

民進黨立委江永昌也詢問，對於共機頻頻擾台，國防部有無具體準備。房茂宏表示，國安不能寄託在他國，再怎麼困難都要從事戰備準備，如果友盟國家無法支援作戰，要如何靠現有資源保護國家，才是重要之道，會研判敵軍可能行動，擬定相對應計畫，任何共軍挑釁行為，都有嚴密掌握及相對應策略。