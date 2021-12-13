國軍臂章有大中國思想？ 國防部：效忠憲法依法行政

立法院司法委員會、外交國防委員會今舉行聯席會議，民進黨立委許智傑質詢時指出，國軍許多部隊的臂章仍出現中國「秋海棠」圖形，難道還存有「大中國思想」？國防部常務次長房茂宏回應，國軍效忠國家、效忠憲法，依法行政。

許智傑指出，國軍的軍徽、以及帽徽均使用「國徽」意象，過去就時常被質疑國徽、黨徽太過相近，是否有黨國不分的問題？他也引用美國各軍種軍徽為例，建議國軍軍徽調整設計，不見得一定要以國徽為核心設計。

許智傑表示，國軍部隊許多都以「秋海棠」為核心設計臂章，國軍內部難道還存有「大中國思想」？他並批評，國軍的國家認同和守衛領土範圍難道是中國嗎？「敵我不分」，國防部應針對此類臂章重新設計，若認為領土範圍有爭議，不敢以台灣來取代「秋海棠」，也可以採用台灣藍鵲、台灣黑熊等具有台灣意象的圖形。