城市狙擊兵VS高山救難士 解構國軍全地形偵蒐車部隊

國軍全地形偵蒐車部隊首度曝光，憲兵特勤隊與陸軍特戰營已陸續接裝國產的一百五十至七百CC的四輪全地形偵蒐車（ATV），作為機動狙擊與高山救難之用。由於車輛都是國內廠商生產製造，相較於憲兵202指揮部快速反應連近期決標採購美造「禮車」型的重型機車作為戰場監控、敵情偵蒐之用，網評多曰：全地形偵蒐車ATV才應是快反連執行中樞快速應變制變任務的的首選裝備。

全地形車在民間就是一般所熟知的「沙灘車」，目前民間只能在山道、沙灘使用，不能「上路」。歐美等先進國家與共軍，都將ATV作為戰場標準配備，甚至裝配火砲。憲兵是在二零二零年的五二零總統就職儀式前，以戰備急需為由為由購入此車，以「全地形偵蒐車」定義，交由憲兵特勤隊執行戰術測評，並發展使用戰術準則，成果日前首度向本報展示。

憲特展示的「全地形偵蒐車」，其實與民用型無異，排氣量僅一百四十九CC，取其輕便快速，單兵駕駛、兩人編隊，優先提供擔任部隊掩護的狙擊手使用。

按憲兵特勤隊特研發的準則，是由掩護組的狙擊手運用全地形車機動性，通過困難地形及障礙，有效提升機動能力，以確保特勤人員任務執行及快速打擊，迅速佔領地形要點，如山區或大樓制高點，狙殺敵軍重要目標，並掩護我軍部隊實施接敵。

憲兵特勤隊的狙擊組，任務兼有巡邏與觀測，一車為狙擊車操駕，二車則為觀測手，戰場任務是執行敵軍狙擊手、多人操作武器及裝備、遠距離武器及觀測員、敵指揮官的狙殺任務，同時在過程間持續實施戰場情報蒐集與報告回傳。而狙擊組在戰場上搶佔制高點、快速行動的利器，就是ATV。

至於憲兵特勤隊目前有多少狙擊組配備同型車輛，軍方以機敏為由不便公開。

憲兵特勤隊是在二次大戰後，世界各地恐怖攻擊事件造成國際間不安，自「烏干達恩德比恐怖份子劫機」事件後，政府於民國六十六年十二月一日令國防部籌劃建立反恐專責部隊。六十七年七月三日，由各單位選優，經1年3個月嚴格訓練，由國防部鑑測合格官兵正式編制成軍，並賦予番號為「憲兵特種勤務隊」，依令執行反劫持、反破壞與反暴行等反恐任務。

憲兵特勤隊受國防部作戰管制，平時負責台灣北部地區，含台北衛戍區內反劫持、反破壞及專責全國反劫機任務，置重點支援反恐行動；戰時，依令遂行台北衛成區重要目標反滲透、三軍統帥安全維護、反特攻及其他特種作戰任務。憲特配備ATV，強化了機動性。憲特接裝此車，外傳快反連也應接裝此車，但考量快反連平時仍有禮賓迎接任務，因此仍以輕戰與重型機車結合的快反編組，沒有採用ATV。

而國軍最新採用ATV的部隊，是陸軍特戰指揮部。特指部表示，特戰多次參與山區、濱海地區聯合搜救經驗，消防、民間搜救隊均配備ATV運用於孤困地形交通運輸，為使救難任務順利執行，以於戰時執行特殊地形滲透、快速部署，規劃籌購廿八輛七百CC的ATV全地形多功能機動車，配置於特戰營偵察排、兩棲營特戰訓練中心等單位。經國防部後次室核定，區分五年獲得。

特指部表示，為滿足部隊救災任務需求，特指部於今（一百一十年）年初由航特部向國防部申請採購救災裝備，九月份辦理招標，於九月十四日由光陽機車代理商得標，為配合國軍形象需求，將車輛配色改為軍綠色，於九月廿一日完成簽約、十月廿日交貨、十月廿一日辦理教育訓練，後於十一月一日驗收合格，並於十一月十七日簽證核銷，目前先採購五輛，三輛撥谷關特訓中心，兩輛撥發特指部。

特指部表示，特指部將配合谷關特訓中心流路，派員接受ATV訓練，強化人員因應各種救災任務的孤困地形通過，及適應各種情況所需配賦裝備及操作，並藉由其特性完成快速部署、特種滲透及救災任務。

據了解，由於軍方已取消合歡山武嶺雪季期間裝甲車進駐破冰的任務，特戰ATV在雪季期間，可望前進武嶺，必要時擔負當地高山救難任務，確保民眾安全。車輛近日就會前運谷關特訓中心。

特指部日前在桃園龍潭武漢營區由男女官兵展示新接裝的ATV性能，人員與全車皆採救難構型裝載，最快時速可達95公里，最大爬坡能力可達30度，車輛煞車系統採用前雙碟煞、後單碟煞系統，隨車配有雙A臂式前後懸吊絞盤及拖車桿、改護網、後車框及後車箱，可視任務搭載各類救災裝備。

特戰官兵展示他救災個人攜行裝備項目，包括岩盔、頭燈、求生燈、登山包、搜救衣、兩截式雨衣、雨鞋、睡袋、睡墊、換洗衣物、工作手套、砍刀、鋸子、水袋、飲用水、口糧三日份、護目、口罩五日份、反光條、哨子、個人手機、行電電源、半身套袋。

操駕七百CC的重車，特戰女士官黃庭筠表示，接裝此車者只需有一般機車駕照，車輛避震系統柔軟，相當好騎，嬌小女性操駕也不會有太大震盪，且車輛操作簡單，只要3.5個小時基礎教育課程就可以熟悉車輛性能，以便後續接受應用的救災進階訓練。