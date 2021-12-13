快訊

龍捲風完美夾殺？肯塔基蠟燭工廠的死亡陷阱與奇蹟

獨／撐了22年！「丹丹漢堡」漲2～5元　3套餐反變便宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全民防衛動員署30日掛牌 製發全民國防手冊談戰災避難

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部副部長王信龍上午在立法院表示，全民防衛動員署將在本月30日掛牌，現已開始製作律定民眾各項防空避難、戰災、動員機制等問題的全民國防手冊，預計明年三、四月就能對外發行，讓全民人手一冊。圖／取自立法院直播
國防部副部長王信龍上午在立法院表示，全民防衛動員署將在本月30日掛牌，現已開始製作律定民眾各項防空避難、戰災、動員機制等問題的全民國防手冊，預計明年三、四月就能對外發行，讓全民人手一冊。圖／取自立法院直播

國防部副部長王信龍上午在立法院表示，全民防衛動員署將在本月30日掛牌，現已開始製作律定民眾各項防空避難、戰災、動員機制等問題的全民國防手冊，預計明年三、四月就能對外發行，讓全民人手一冊。

國防部副部長王信龍上午列席立法院外交及國防委員會，為審查行政院函請審議「妨害兵役治罪條例刪除第21條條文草案」等案備詢時，作上開說明。傳首任全動署首任署長規畫由資源規劃司長白捷隆升任，副署長兼執行長擬由權保會主委林純玫出任。

王信龍表示，全民防衛動員署計畫於本月底30號舉行揭牌儀式，部分文職人員在明年1月1日後進行徵選徵用。

王信龍表示，全動署成立後是為因應防衛作戰需要，全民防衛動員，這個單位成立後與部會協調更為緊密，指導地方政府動員各項工作，會盡快結合平戰轉換。

王信龍表示，全動署人員目前大部分已到位，開始製作全民國防手冊，手冊會律定各項防空避難、戰災、動員機制等問題，有規範告訴地方政府與部會，不同版本會發給部會、全民。明年3、4月即可完成。

立法院 國防部 行政院

延伸閱讀

房茂宏：依照敵情威脅 評估義務役期是否延長

義務役4個月國軍戰力不足？ 國防部：整體比以前還強

重車換裝印地安挑戰者 憲兵：能達成衛戍區戰備任務

拒提供行政專機使用付費紀錄 軍方質疑藍委有政治目的

相關新聞

國防部副部長：行政專機使用費 空軍確實已收民進黨支付款項

針對蔡總統與行政院長蘇貞昌等人搭空軍行政專機赴全台宣講公投，國防部副部長王信龍上午在立法院表示，空軍確已收獲來自民進黨支...

國軍臂章有大中國思想？ 國防部：效忠憲法依法行政

立法院司法委員會、外交國防委員會今舉行聯席會議，民進黨立委許智傑質詢時指出，國軍許多部隊的臂章仍出現中國「秋海棠」圖形，...

城市狙擊兵VS高山救難士 解構國軍全地形偵蒐車部隊

國軍全地形偵蒐車部隊首度曝光，憲兵特勤隊與陸軍特戰營已陸續接裝國產的一百五十至七百CC的四輪全地形偵蒐車（ATV），作為...

全民防衛動員署30日掛牌 製發全民國防手冊談戰災避難

國防部副部長王信龍上午在立法院表示，全民防衛動員署將在本月30日掛牌，現已開始製作律定民眾各項防空避難、戰災、動員機制等...

義務役4個月國軍戰力不足？ 國防部：整體比以前還強

立法院司法委員會、外交國防委員會今舉行聯席會議，國民黨立委江啟臣質詢時指出，外界認為4個月的義務役期恐訓練不足，影響國軍...

重車換裝印地安挑戰者 憲兵：能達成衛戍區戰備任務

憲兵202指揮部快反連採購65輛美造印地安挑戰者型（Challenger）重車，換裝現有的「皇家之星」重車，執行衛戍區戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。