全民防衛動員署30日掛牌 製發全民國防手冊談戰災避難

國防部副部長王信龍上午在立法院表示，全民防衛動員署將在本月30日掛牌，現已開始製作律定民眾各項防空避難、戰災、動員機制等問題的全民國防手冊，預計明年三、四月就能對外發行，讓全民人手一冊。

國防部副部長王信龍上午列席立法院外交及國防委員會，為審查行政院函請審議「妨害兵役治罪條例刪除第21條條文草案」等案備詢時，作上開說明。傳首任全動署首任署長規畫由資源規劃司長白捷隆升任，副署長兼執行長擬由權保會主委林純玫出任。

王信龍表示，全民防衛動員署計畫於本月底30號舉行揭牌儀式，部分文職人員在明年1月1日後進行徵選徵用。

王信龍表示，全動署成立後是為因應防衛作戰需要，全民防衛動員，這個單位成立後與部會協調更為緊密，指導地方政府動員各項工作，會盡快結合平戰轉換。

王信龍表示，全動署人員目前大部分已到位，開始製作全民國防手冊，手冊會律定各項防空避難、戰災、動員機制等問題，有規範告訴地方政府與部會，不同版本會發給部會、全民。明年3、4月即可完成。