重車換裝印地安挑戰者 憲兵：能達成衛戍區戰備任務

憲兵202指揮部快反連採購65輛美造印地安挑戰者型（Challenger）重車，換裝現有的「皇家之星」重車，執行衛戍區戰備任務。憲兵指揮部參謀長于大任今天在立法院表示，經檢討各項作戰需求，因應衛戍區地形，在高速公路、快速道路上，此型機車可達成戰備任務。但藍委質疑可行性，要求憲兵騎此車「從林森北路一至九條通各轉兩次」，將實測影片送藍委辦公室驗證。

國防部副部長王信龍上午列席立法院外交及國防委員會，為審查行政院函請審議「妨害兵役治罪條例刪除第21條條文草案」等案備詢，國防部聯三作戰次長出身的國民黨立委吳斯懷質詢表示，憲兵快反連採購新型重車，用於禮賓任務相當「漂亮」，但要執行戰備城鎮作戰，「行嗎？」

他進一步表示，城鎮作戰應是採用越野機車，憲兵要在台北市保護總統，快速反應連「這麼大、這麼氣派」的車如何快速反應？「林森北路的巷子都轉不進去」。但若是越野車，「捷運站的樓梯都可以爬」，才能執行快速反應、保護總統與台北市衛戍任務。

他籲請國防部考慮，「禮賓就禮賓，打仗歸打仗」，否則禮賓車掛戰備城鎮作戰任務，「那種車作不到」。國防部必須務實，快反連不是改個名字就行。

憲兵參謀長于大任則回應表示，檢討各項作戰需求，因應衛戍區地形，在高速公路、快速道路，此型機車可達成任務。

吳斯懷要求憲兵指揮部派員騎此型摩托車實測，「從林森北路一至九條通各轉兩次」，拍好實測片送立委辦公室驗證。