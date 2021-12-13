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重車換裝印地安挑戰者 憲兵：能達成衛戍區戰備任務

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部副部長王信龍上午列席立法院外交及國防委員會，為審查行政院函請審議「妨害兵役治罪條例刪除第21條條文草案」等案備詢，國防部聯三作戰次長出身的國民黨立委吳斯懷質詢關切憲兵重車換裝。圖／取自立法院直播
國防部副部長王信龍上午列席立法院外交及國防委員會，為審查行政院函請審議「妨害兵役治罪條例刪除第21條條文草案」等案備詢，國防部聯三作戰次長出身的國民黨立委吳斯懷質詢關切憲兵重車換裝。圖／取自立法院直播

憲兵202指揮部快反連採購65輛美造印地安挑戰者型（Challenger）重車，換裝現有的「皇家之星」重車，執行衛戍區戰備任務。憲兵指揮部參謀長于大任今天在立法院表示，經檢討各項作戰需求，因應衛戍區地形，在高速公路、快速道路上，此型機車可達成戰備任務。但藍委質疑可行性，要求憲兵騎此車「從林森北路一至九條通各轉兩次」，將實測影片送藍委辦公室驗證。

國防部副部長王信龍上午列席立法院外交及國防委員會，為審查行政院函請審議「妨害兵役治罪條例刪除第21條條文草案」等案備詢，國防部聯三作戰次長出身的國民黨立委吳斯懷質詢表示，憲兵快反連採購新型重車，用於禮賓任務相當「漂亮」，但要執行戰備城鎮作戰，「行嗎？」

他進一步表示，城鎮作戰應是採用越野機車，憲兵要在台北市保護總統，快速反應連「這麼大、這麼氣派」的車如何快速反應？「林森北路的巷子都轉不進去」。但若是越野車，「捷運站的樓梯都可以爬」，才能執行快速反應、保護總統與台北市衛戍任務。

他籲請國防部考慮，「禮賓就禮賓，打仗歸打仗」，否則禮賓車掛戰備城鎮作戰任務，「那種車作不到」。國防部必須務實，快反連不是改個名字就行。

憲兵參謀長于大任則回應表示，檢討各項作戰需求，因應衛戍區地形，在高速公路、快速道路，此型機車可達成任務。

吳斯懷要求憲兵指揮部派員騎此型摩托車實測，「從林森北路一至九條通各轉兩次」，拍好實測片送立委辦公室驗證。

憲兵 國防部 立法院

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