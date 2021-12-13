拒提供行政專機使用付費紀錄 軍方質疑藍委有政治目的

藍委要求國防部提供蔡蘇近期使用空軍行政專機次數與繳費紀錄，遭空軍婉拒。藍委今天在立法院為此批評空軍行政不中立到極點，要求國防部副部長王信龍在備詢台上表態。但幕僚提醒王信龍：「不用答，他這些都有政治目的」。

王信龍上午列席立法院外交及國防委員會，為審查行政院函請審議「妨害兵役治罪條例刪除第21條條文草案」等案備詢，國民黨立委江啟臣質詢表示，空軍拒絕提供民進黨黨政人士使用行政專機是否付費紀錄，僅稱：行政專機行政專機飛行訓練紀錄為機敏資訊，空軍不便提供相關行程及細節，非公務行程收費均依照行政專機申請使用規定辦理。

立委批評，這根本不是機密，過去馬政府還曾開記者會公布相關細目，曾付98萬油料費。空軍不能碰到在野黨或民眾就是機敏。

江啟臣表示，蔡英文2020年1月到9月使用45架次，副總統賴清德6到9月就用了43架次，用得比總統還兇，這些都有公開資料，怎麼會是機敏。他基於監督預算，要求空軍今天就提供。

江啟臣表示，媒體報導公投前總統、副總統與行政院長10月30日到12月8日，三人分別用了6、10次與12次，一個月內使用這麼頻繁，當成民進黨專用飛機，載他們去宣講場合，離譜至極，空軍不提供使用資料，行政不中立到極點，今年收了多少費用？要求公佈油料使用費與收費狀況。

立委批評之際，王信龍幕僚在旁細聲稱：「不用答，他這些都有政治目的...」。但王信龍表示，他要下去再了解，「我沒去記」。立委不滿，王信龍進一步澄清，國防部一定行政中立。空軍參謀長黃志偉則表示，行政專機相關收費，該收就會收費，上級長官都會把錢交過來，歷來都是按規定收費，派遣也按規定，但詳細金額不方便公布。