央視稱台灣年輕人狂吃垃圾食物閃兵 國防部：認知作戰

中國大陸央視等官媒近日報導，台灣年輕人為了躲避兵役，狂吃大量垃圾食物讓體重超標。國防部副部長王信龍今於立法院受訪時表示，「這就是認知作戰，打擊、詆毀我們年輕人，大家都很清楚，這是它一慣伎倆」。

對於國防部日前向立法院遞交的「因應2025年中共全面犯台國軍強化戰力作法」報告中指出，中共攻台初期可能藉演習實施三軍集結，「由演轉戰」，王信龍表示，中共要犯台一定會有先行舉動，比如說兵力先部署、前推，做好各項部署後再做下階段戰術行動。

至於共軍犯台模式，王信龍說，國防部長年都在研究，強點弱點都在掌握之中。反制措施部分，都有納入各個想定中及戰備月部隊演訓，「所有的作戰場景，都在規劃訓練中」。