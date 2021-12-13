王信龍：共軍犯台模式強點、弱點都在國防部掌握中

國防部的報告中提及，中共可能藉「由演轉戰」策略攻台。國防部副部長王信龍上午在立法院表示，國防部長年針對共軍犯台模式進行研究，強點、弱點都在掌握中，而國軍都有將各種想定納演習進行規劃訓練。

立法院外交及國防、司法及法制委員會聯席會議上午審查行政院函請審議妨害兵役治罪條例刪除第21條條文草案等案，王信龍率官員列席報告，並備質詢。

國防部日前向朝野立委遞交的「因應2025年中共全面犯台 國軍強化戰力作法」書面報告書中提及，中共攻台初期，可能藉演習名義實施三軍集結，採「由演轉戰」策略，火箭軍、空軍發射彈道飛彈及巡弋飛彈，攻擊台灣各防空陣地、雷達站、指揮所。

報告中也表示，戰略支援部隊則實施電磁制壓，以摧毀或癱瘓台灣主戰部隊及關鍵設施；另外，部隊前推部署至東南沿海，艦隊赴西太平洋集結，拒止外軍介入，對台灣形成戰略包圍。

王信龍會前針對報告中提到中共「由演轉戰」的策略時受訪表示，國防部長年針對共軍犯台模式進行研究，強點、弱點都在掌握之中，相信這份報告中也講得非常清楚。

王信龍也提到，中共若要犯台一定會有先行舉動，例如兵力先行部署、前推等等，才會進行下一階段戰術行動，而國軍都有將各種想定納入演習，都有針對各個作戰場景進行規劃訓練。

針對台灣推動後備戰力改革，提高教育召集天數，但中國官媒「央視」、「環球時報」卻批評，台灣還是有多人為了逃避兵役，短期內大吃垃圾食品，好讓自己體重超標免於徵召。王信龍強調，這是認知作戰並藉此詆毀年輕人，為中共一慣伎倆。