獨／超越地障駐高山護元首 國軍全地形偵蒐車部隊曝光

國軍四輪全地形偵蒐車部隊首度曝光！憲兵指揮部「夜鷹特勤隊」與陸軍特戰部隊，近期陸續接裝國造四輪重車。憲兵部署在北台，作為城市狙擊、巡邏、斥侯、特種滲透與三軍統帥安全維護任務之用；特戰則將部署合歡山區，執行冬季高山雪季救援任務，協助需要救援的民眾。

國軍十餘年前就開始驗證全地形車在戰訓任務上的應用，但因預算排擠，始終未實際建案。近年由憲兵特勤隊先行採購引進，作為狙擊戰訓之用，陸軍特戰指揮部也於今年決標採購，計畫五年內獲得廿八輛，初期作為高山救難之用，戰時執行特殊地形滲透任務，現正陸續接裝中。這是陸軍使用「野狼一二五」機車作為偵蒐車後，國軍再次使用國產機車應用於戰訓。

憲兵特勤隊平時負責包含台北衛戍區在內台灣北部地區反劫持、反破壞及專責全國反劫機任務，置重點支援反恐行動；戰時依令遂行台北衛成區重要目標反滲透、三軍統帥安全維護、反特攻及其他特種作戰任務。特勤隊日前在五股山區示範「全地形偵蒐車」戰技，神秘覆面戰士全付武裝駕車，在劇烈車傾震盪間穿梭山林，搶佔地形要點，戰技高超純熟。

憲兵特勤隊引進的是國產光陽一百五十CC全地形車，作為「狙擊組」機動與巡邏之用，狙擊手與觀測手各分配一輛車，攜帶狙擊設備，快速穿山越嶺，穿越各類複雜地形，針對敵軍狙擊手、多人操作武器及裝備、敵遠距離武器及觀測員、敵指揮官實施狙殺。或在城市進行偵蒐巡邏，執行情報搜集任務。

陸軍特戰部隊近期也在桃園武漢營區首度展示上（十一）月甫接裝同品牌七百CC的「全地形多功能機動車（ATV）」，披露隨車高山救援裝備構型。特戰規劃籌購廿八輛ATV，配置於特戰營偵察排、兩棲營與特戰訓練中心，並計畫冬季進駐谷關武嶺，作為高山救援之用。

陸軍過去在合歡山雪季前，由十軍團派遣兩輛M113甲車進駐武嶺待命，執行道路破冰等高山救難任務，但任務已改為營區待命中斷多年。特戰「全地形多功能機動車」未來可望進駐武嶺，藉由配備雙A臂式前後戀吊絞盤及拖車桿、拖勾等設備，執行當地雪季高山救援任務。