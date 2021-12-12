國防部寒假戰鬥營 這個營隊不到一分鐘就報名額滿

國防部民國111年寒假戰鬥營今（12）日中午開始報名，F-16V鳳展戰鬥營呈現「秒殺」，不到1分鐘即額滿。

國防部寒假戰鬥營預於民國111年1月24、25日兩天，在北、中、南、東，推出國人自製先進陸、海、空三軍武器裝備的「國防自主體驗」。每一個營隊僅開放40個名額、13個營隊，共召訓520位學員。

活動從今天中午12時開始報名，至12月17日(星期五)下午5時截止。但國防部今天統計，40員報名額滿達成營隊，包括F-16V鳳展戰鬥營、兩棲勇士戰鬥營、阿帕契戰鬥營、國艦國造戰鬥營、IDF戰鬥營、特戰突擊車暨戰技戰鬥營、國機國造勇鷹戰鬥營。其中F-16V鳳展戰鬥營開放報名不到1分鐘即額滿。