反制共軍怎麼打？ 國防部：防空、反制、制空、制海

台海防衛過去向來以「制空、制海、反登陸」順序名之，但國防部在最新報告中提出，未來「海空戰力提升計畫採購特別預算案」通過獲得裝備後，結合現有裝備，將以「防空、反制、制空、制海」的任務順序，作為反制共軍武力進犯的戰術動次。

立法院財政委員會審議「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，全案保留爭議部分送院會協商。內容有關雄昇飛彈與劍翔攻擊無人機系統，被視為源頭打擊的反制武器，包括增程型天弓三型防空飛彈、雄風三型反艦飛彈則為防空與制海任務彈種。

國防部日前向朝野立委提出「因應2025年中共全面犯台國軍強化戰力作法」表示，面對中共持續軍事施壓及武力進犯的威脅下，國軍沒有防衛空窗期，在「特別條例」完成前，我須持續強化戰備整備。須運用既有武器，共同發揮戰力。國軍將運用創新不對稱作戰概念，反制敵薄弱環節；加強戰力保存，提升戰場存活率與作戰持續力；強化實兵操演，提升聯戰能力；同時加強後勤保修作為，保持戰力於不墜。

國防部表示，「特別條例」內多項武器裝備，在115年前均將陸續交運，搭配我已有裝備，共同執行防空、反制、制空、制海作戰任務，在空中、海上重層攔截來犯之敵。

國防部表示，創新不對稱作戰著重攻擊或利用敵人的弱點及擾亂敵人作戰重心，發揮我武器特長，集中兵、火力打擊敵海上航渡時脆弱環節及破壞其作戰節奏，可削弱敵整體戰力。國軍也以強化機動、隱掩蔽及多重備援等方式保存戰力，使敵不易偵知，提高戰場存活率 ，爭取有利時機發揮戰力。

國防部同時表示，結合戰備加強部隊訓練，藉由各種演訓時機，驗證各作戰區及聯戰指管機制，提升各級人員對武器裝備操作的熟練度、對戰場環境的掌握度、對戰術戰法運用的靈活度， 達成「處處戰場、時時練兵」目標。而為確保部隊戰力有效發揮，國防部將加強主戰裝備維修保養，戰時以主戰裝備高妥善為目標，以保持整體戰力於不墜。

國防部表示，中共持續擴張軍備，並以收復台灣作為國家重要目標，對我施加軍事壓力只增不減。國軍為快速提升戰力，除積極強化「戰力保存」，並運用「不對稱概念」，創造局部優勢，力求發揮「以小搏大、以少勝多」的作戰效益 。國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」的信念，隨時作最好準備 ，有信心與能力守護國家安全。