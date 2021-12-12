國防部最新研判共軍攻台構想 艦隊集結東岸台灣要小心

國防部提出中共攻台步驟最新解析，國防部表示，共軍為拒止外軍介入台海，會派遣中共各艦隊赴西太平洋集結，對台灣形成戰略包圍，緊接就會對台實施「聯合火力打擊」與「聯合登陸作戰」，機降台灣。

日本產經新聞11月24日報導，兩艘中共海軍可搭載直升機的071型綜合登陸艦，在14日通過台灣和日本與那國島之間的海域，並在台灣東部海域演習。報導宣稱共軍兩棲艦艇在東部海域進行演練的情況極為罕見，有可能是要藉此突襲當地的佳山基地。我國防部對此沒有評論，強調掌握台海周遭情勢，一切正常。

國防部日前向朝野立委提出「因應2025年中共全面犯台國軍強化戰力作法」報告，提出共軍攻台作法。其中也分析共艦前往東部外海、即西太平洋的目的。

國防部表示，中共視台灣為國家的核心利益，不承諾放棄武力解決兩岸問題，為迫使我政府接受「一國兩制」，中共運用「以戰 逼 和」、「 以武促統 」方式不斷派遣機、艦侵擾我防空識別區，並擴大建造兩棲攻擊艦、舉行針對性的聯合登陸演習，並強化區域拒止與反介入能力 ，阻止他國協防台灣 ，為「武統」預作準備 。

對於中共犯台可能行動，國防部說，中共武力犯台將在「損小、效高、快打、速決」的用兵理念下，採取包括聯合火力打擊及聯合登陸作戰等多重手段，以求在最短時間、最小代價奪取台灣。攻擊可分三階段。

首先是「聯合軍事威懾」，國防部說，共軍在攻台戰役初期，藉演習名義實施三軍兵力集結、前推部署至東南沿海，配合傳媒渲染以 「認知作戰 」 ，先引發台灣內部心理恐慌，打擊民心士氣。攻台前，海軍各艦隊赴西太平洋集結，拒止外軍介入，對台灣形成戰略包圍，傳達勿干預台海的訊息，降低各國支援台灣的意願 。

其次是採取「聯合火力打擊」，國防部表示，在作戰初始，共軍採「由演轉戰」策略，火箭軍、空軍發射彈道飛彈及巡弋飛彈攻擊台灣各防空陣地、雷達站、指揮所，戰略支援部隊實施電磁制壓，以摧毀或癱瘓國軍陸、海、空軍主戰部隊 及關鍵設施。

其次則為「聯合登陸作戰」，優先奪取制空、制海權，癱瘓國軍大部戰力後，登島部隊在兩棲登陸艦、運輸機及直升機運送下，對台灣本島各海灘、 軍事基地及關鍵要域，實施兩棲登陸及空機降作戰，力求速戰速決，在外力介入前攻克台灣。

國防部說，中共因區域拒止、反介入及封鎖控制台海周邊的能力日趨完備，逐步提升全面犯台能力。在此嚴峻情況下，國軍針對中共犯台可能行動，持續強化軍事部署與戰備整備，提出 「海空戰力提升計畫採購特別條例」，未來8項裝備陸續交運及全數獲得後，可有效嚇阻中共進犯。