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國防部指出共軍攻台三大弱點 聯合截擊讓共軍缺乏補給

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部指出共軍攻台存在三項致命缺失。新華社
國防部指出共軍攻台存在三項致命缺失。新華社

共軍頻頻在我西南空域與東岸實施軍演，外界質疑為攻台演練。但國防部指出共軍三項弱勢，尤其美、日軍事基地鄰近台灣，中共攻台行動受到嚴密監控，認為當前共軍攻台不易。

國防部日前向朝野立委提出「因應2025年中共全面犯台國軍強化戰力作法」，提出共軍攻台作法，但也指出共軍當前攻台所面臨的問題。

針對中共全面犯台能力評估，國防部表示，首先共軍正規登陸輸具不足。中共要奪取台灣，須運送大量部隊登陸實質佔領台灣，才算完成任務。但中共現階段正規輸具不足，無法一次將所有部隊送上台灣，須區分多梯隊登陸，在兵力分散下，難以取得戰力優勢。

國防部並表示，共軍攻台須奪取港口、機場，實施行政下卸。因中共正規登陸輸具不足，若以滾裝貨輪等非正規輸具及運輸機運送後續登陸部隊，須先期奪佔港口、機場，以遂行人員、物資下卸。但國軍固守港口及機場，短時間佔領不易，登陸行動將面臨極高的風險。

國防部進一步表示，共軍後勤保障能力受限，中共登陸作戰時，部隊所需彈藥、糧食、醫藥等後勤補給物資，均須透過運輸機、船艦穿越台灣海峽運送 ，國軍以海峽天塹優勢及發揮聯合截擊作戰效益，將導致共軍補給中斷，嚴重減損登陸部隊戰力與作戰持續力。

國防部並分析，共軍目前備多力分，難以全力攻台。因美、日基地鄰近台灣，中共攻台行動受到嚴密監控，須保留兵力防範外軍介入，並於印度、越南及南沙群島等邊界爭議地區戒備，備多力分，難以集中全力對台作戰。

國安局長陳明通也曾向朝野立委表達，蔡英文總統在任期間，台海不會有戰爭。

中共 國防部 國軍

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