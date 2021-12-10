蔡總統親頒褒揚令 表彰國防部前部長湯曜明對國家貢獻

故前國防部長湯曜明公祭典禮，今日在台北市立第一殯儀館景行廳舉行，蔡英文總統親頒褒揚令，表彰他謀國以忠，整軍經武，對軍隊國家化、國家安全所做出的重大貢獻。

公祭儀式中，一級上將霍守業、林鎮夷、退輔會主委馮世寬及國安會諮詢委員嚴德發等人擔任覆旗官，為靈櫬覆蓋國旗，以表彰湯曜對國家社會的卓著貢獻。

蔡總統在告別式中，親自頒贈褒揚令，由湯曜明長子湯立民代表接受；隨後，在司儀引領下，於靈前獻花，表達哀悼與敬意；離場前，蔡總統也向家屬關懷、慰問。

國防部表示，湯曜明一生軍旅，滿懷忠誠，報效國家，歷任陸軍總司令及參謀總長等要職，獲頒青天白日勳章；並於民國91年2月1日就任國防部長，配合政府組織再造，將國軍「精實案」於民國90年底順利完成，並全力推動與支持國防二法完成立法及施行，對促進軍政、軍令一元化體制，確立了現代化國軍的時代意義。