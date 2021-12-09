【重磅快評】開著禮車去打仗 軍方備戰宛如兒戲

憲兵指揮部採購65輛重型機車，總價6047萬元，軍方估計明年7月前可完成換裝。值得注意的是，軍方在招標規格中特別要求，機車的油箱、行李箱、車尾箱，都要有迷彩偽裝車套。也就是這些重機，除了平時擔任禮賓、開道、交管等任務，必要時就搖身一變，成為馳騁疆場的「戰車」。

近年國軍建軍，引發高度爭議性的措施不少。例如隨參謀總長李喜明退伍就被後任取消的飛彈突擊艇；例如4500噸級巡防艦難產，打算以「造得出來」的2000噸輕巡防艦瓜代；或是M109A6自走砲因美方已經停產，是否堅持採購等。然而上述構想仍然都有一定道理，拿禮賓用的重型公路機車，當成戰場偵搜、打擊用途，就是徹徹底底的笑話。其荒謬程度，絕對是近年國軍之最，沒有「之一」。

機車連是憲兵具有悠久歷史的部隊，早年我國外交局勢尚佳，常有外賓來華訪問。憲兵重機在國賓車隊前開道，以及機車連參與國慶閱兵，低速前進卻能維持沉重車身平衡，都是台灣民眾的共同記憶。然而隨著近年國軍精簡浪潮，機車連卻遭裁撤，憲兵為維護這個具有傳統的單位，決定另立名目，改稱「快反連」重新出發，強調機車可在城鎮作戰中第一時間趕到現場，遂行反恐、反突襲等任務。

機車具備高機動性，理論上的確可以用於戰場偵搜、快速反應。但即使是在城鎮內作戰，所用車輛都須具備一定程度的跨越地形能力。然而憲兵重機為因應禮賓基本任務，多年來都使用美系公路車。其設計是在公路上長時間行駛，底盤極低，加上車身沉重，難以靠人力挪動，遭遇地形障礙時的行動能力，還不如民眾每天騎乘的機車。

就角色而言，憲兵重機就類似三軍儀隊，任務與戰備不直接相關，但對於軍隊平日的運作，以及軍人形象的塑造，都有不可替代的價值。當然軍以戰為主，這些公關相關單位官兵，仍然必須保有戰時專長。例如三軍儀隊的戰時角色，就是擔任各軍種司令部的警衛，而且官兵因為長期練習操槍，手勁足、持槍穩，通常都有很好的打靶成績。

儀隊官兵進行戰備任務時，手中所持當然是一般部隊所用的制式步槍，而非平日表演用的禮槍。同樣道理，憲兵要利用機車連官兵嫻熟的駕駛技術，將其角色擴充至戰時，構想當然值得肯定；但該做的是，另外購置一輛適合戰術使用的機車，讓他們可以第一時間突破地形障礙案趕到戰場，達成快速壓制敵人的目的。這類具備越野能力的機車，在商用市場上輕易可以買到，價格也遠低於每輛要價百萬元的禮賓重機。

然而憲兵不圖此舉，堅持要官兵騎著禮車執行作戰任務。完全不顧這些機車即使套上綠色的迷彩布，其設計仍然是禮車，仍然不適合上戰場。甚至設想一些宛如雜耍的科目，例如行進間發射中科院「紅隼」反裝甲火箭，根本不可能瞄準。

更荒唐的是今年雙十國慶大會，憲兵機車登場時卻維持「戰術造型」，將白色與銀色的車身用迷彩布包裹，通過總統府前。似乎已經忘記在典禮上，該展現的就是自己的禮賓角色：如果真的只管「快反」，那麼採購的車種就該改弦易轍，何需花大錢購買根本不適戰術用途的公路重機？

以此類推，三軍儀隊在國慶表演時，何不也換上迷彩服，臉上塗滿油彩，鋼盔頂插滿草，操槍花式還必須結合刺槍術。如此一來才算是「具備戰時價值」，單位才不應該裁撤。

這種貽笑大方的政策，還是快快改了吧！