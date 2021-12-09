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因應台海突發狀況 國防部：落實戰備整備 隨時應處

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發言人史順文。圖/國防部提供
國防部發言人史順文。圖/國防部提供

面對共軍機艦擾台威脅遽增，國軍是否已做好提升戰備、因應「突發狀況」的規劃？國防部發言人史順文上午表示，國軍會妥慎因應，確保國家的安全。

國安局長陳明通曾在立法院答詢表示，兩岸在一年內發生戰爭的機率很低，除非有「突發狀況」，但若沒有這個因素，一、二、三年內，「在蔡總統任內，都不會有事」。

國防部上午舉行記者會，史順文表示，面對中共軍事威脅，以及嚴峻的區域情勢，國軍嚴密掌握當面敵情動態，秉持「自己的國家自己守護」的原則，落實戰備整備，隨時應處各種突發狀況；同時精進國防自主、發展不對稱作戰能力等作為，強化整體防衛能量。

他表示，建軍備戰是長期的工作和任務，國軍會妥慎因應，確保國家的安全。

而媒體報導台北港外海有一處二次大戰設置的廢彈海拋處理區，是否與環保團體提出的海底天然氣管線鋪設區有所重疊？是否有安全疑慮？史順文說，海軍的海圖因為是沿用早期美國與日本的圖資，上面確實有相關的標示。不過，國軍目前廢彈的處理，都是依照程序銷毀，並沒有拋棄海域的作法。

而對國防部昨在立法院披露海軍預計在9個地點興建岸置反艦飛彈陣地，史順文說，有關陣地工程的地點和執行細節，內容均涉機敏性，國防部不做進一步說明。

國軍 國防部 立法院

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