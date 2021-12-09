快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教召可望有獎勵！志願參加第5次以上加發召集獎金

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍明年將試行「每年施訓、每次14天」的新制教召。國防部全動室上午表示，該部已向行政院呈報教召優待條例，未來志願參加第5次以上教召者，每次加發召集獎金。圖／本報系資料照
國軍明年將試行「每年施訓、每次14天」的新制教召。國防部全動室上午表示，該部已向行政院呈報教召優待條例，未來志願參加第5次以上教召者，每次加發召集獎金。圖／本報系資料照

國軍明年將試行「每年施訓、每次14天」的新制教召國防部全動室上午表示，該部已向行政院呈報教召優待條例，未來志願參加第5次以上教召者，每次加發召集獎金。

國防部上午舉行記者會，說明「國軍教育召集訓練新、舊制差異比較」。將試行的新制教召有約1.5萬人受到管制，每次以召訓2次計算，「後退先用」，試行階段優先選用8年內退伍人員，教召預告書將於前1年12月寄發，20人以下中小企業，同時有2員工接受召集，半數可申請免召。

新制教召訓練內容中，射擊訓練有28小時，包括手槍35發、步槍45發、機槍69發、迫砲34發。戰鬥教練則有56小時，包括行軍宿營、班攻擊及防禦、工事構築、戰傷急救、地形地物利用、障礙物破壞與通過、戰鬥間各種狀況處置等。

國防部說，教召優待條例已呈報行政院審議中，未來志願參加第5次以上教召者，每次加發召集獎金；企業所得額得減除應召員請假期間的薪資費用150%；而解除召集一年內，持相關證明至國軍醫療院所就醫,，得享有免掛號費的優待及國防部福利事業管理處津貼所屬福利站購物、國軍英雄館自費住宿優惠。

至於教召待遇新舊制並同，義務役士兵每日700元、義務役士官800元、義務役軍官900元。

國防部上午舉行記者會，說明「國軍教育召集訓練新、舊制差異比較」。圖/國防部提供
國防部上午舉行記者會，說明「國軍教育召集訓練新、舊制差異比較」。圖/國防部提供

教召 國軍 國防部

延伸閱讀

不想教召就加入海巡？「海巡署長室」貼文大吃教召豆腐

教召都市傳說！退伍十年老鳥「這動作」秒中：不要鐵齒

後備指揮部：今年教召解除8年編管 增3千人入列

退伍超過8年仍被教召 綠委：有違人民對政府的信賴感

相關新聞

【重磅快評】開著禮車去打仗 軍方備戰宛如兒戲

憲兵指揮部採購65輛重型機車，總價6047萬元，軍方估計明年7月前可完成換裝。值得注意的是，軍方在招標規格中特別要求，機...

因應台海突發狀況 國防部：落實戰備整備 隨時應處

面對共軍機艦擾台威脅遽增，國軍是否已做好提升戰備、因應「突發狀況」的規劃？國防部發言人史順文上午表示，國軍會妥慎因應，確...

防疫版國軍寒假戰鬥營今午開放申請 520個名額搶手

國防部上午公布民國111年寒假戰鬥營規劃，文宣心戰處處長樓偉傑表示，明年寒假戰鬥營預於民國111年1月24、25日兩天，...

教召可望有獎勵！志願參加第5次以上加發召集獎金

國軍明年將試行「每年施訓、每次14天」的新制教召。國防部全動室上午表示，該部已向行政院呈報教召優待條例，未來志願參加第5...

國軍新年度形象月曆標註抗日保台戰役史 凸顯南沙主權

國防部上午發布民國111年國軍形象月曆，文宣心戰處處長樓偉傑表示，111年以「守護」為主題，傳達每一位官兵從軍的初衷，不...

徵兵、募兵？ 邱國正：審慎評估

針對外界建議國防部嚴肅思考徵兵、募兵問題，國防部長邱國正昨天表示，延長兵役問題不是他一個人說了算，他聽到很多不同聲音，都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。