教召可望有獎勵！志願參加第5次以上加發召集獎金

國軍明年將試行「每年施訓、每次14天」的新制教召。國防部全動室上午表示，該部已向行政院呈報教召優待條例，未來志願參加第5次以上教召者，每次加發召集獎金。

國防部上午舉行記者會，說明「國軍教育召集訓練新、舊制差異比較」。將試行的新制教召有約1.5萬人受到管制，每次以召訓2次計算，「後退先用」，試行階段優先選用8年內退伍人員，教召預告書將於前1年12月寄發，20人以下中小企業，同時有2員工接受召集，半數可申請免召。

新制教召訓練內容中，射擊訓練有28小時，包括手槍35發、步槍45發、機槍69發、迫砲34發。戰鬥教練則有56小時，包括行軍宿營、班攻擊及防禦、工事構築、戰傷急救、地形地物利用、障礙物破壞與通過、戰鬥間各種狀況處置等。

國防部說，教召優待條例已呈報行政院審議中，未來志願參加第5次以上教召者，每次加發召集獎金；企業所得額得減除應召員請假期間的薪資費用150%；而解除召集一年內，持相關證明至國軍醫療院所就醫,，得享有免掛號費的優待及國防部福利事業管理處津貼所屬福利站購物、國軍英雄館自費住宿優惠。