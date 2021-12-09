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國軍新年度形象月曆標註抗日保台戰役史 凸顯南沙主權

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布民國111年國軍形象月曆。圖/國防部提供
國防部上午發布民國111年國軍形象月曆。圖/國防部提供

國防部上午發布民國111年國軍形象月曆，文宣心戰處處長樓偉傑表示，111年以「守護」為主題，傳達每一位官兵從軍的初衷，不論面對如何嚴峻的環境，國軍官兵守護國家、守護國人的承諾永不改變。

國軍新年度月曆並按日期標註國軍自大陸時期參與包括長沙會戰等57場抗日、保台戰役，民國35年12月12日海軍收復南沙太平島也標註其上。

國防部上午舉行線上記者會，樓偉傑表示，為了呼應主題，形象月曆封面將今年國慶CH-47的巨幅國旗結合中央山脈，象徵國軍官兵自許如護國神山，守護這片土地。下方的三個1，除表達民國111年，結合勇鷹、八輪甲車、塔江軍艦，表達國防自主成果、國軍戰力、以及官兵給與國人的守護。

樓偉傑指出，今年的月曆還有一個特點，除了上半部是國防特色的照片外，在日期的部分，特別標註國軍曾經參與的部分戰役，也會配合當天戰役，由青年日報做專題報導。

他表示，國軍為保衛國家參與的作戰不勝枚舉，每一場都是國軍前輩用生命捍衛國家的鐵證，雖然月曆僅記載57場，但是對於每一位國軍前輩的敬意是一致的。期望這本形象月曆，代表的不只是月曆，不僅要對每一位國軍前輩致敬，也是精神教育與歷史傳承，而我們堅定的信念與軍人志節，是中華民國國軍光榮的傳統。

他表示，國軍在面對共軍的軍事威脅下，每一位官兵都戮力在戰訓本務，就如同國防部邱國正期勉官兵同島一命、我死國生的信念，因此月曆採用「守護」為主題，用簡單的兩個字，傳達每一位官兵從軍的初衷，不論面對如何嚴峻的環境，國軍官兵守護國家、守護國人的承諾永不改變。

國防部上午發布民國111年國軍形象月曆。圖/國防部提供
國防部上午發布民國111年國軍形象月曆。圖/國防部提供
新年度國軍形象月曆按日期標註國軍自大陸時期參與包括長沙會戰等57場抗日、保台戰役。圖/取自國防部月曆
新年度國軍形象月曆按日期標註國軍自大陸時期參與包括長沙會戰等57場抗日、保台戰役。圖/取自國防部月曆
新年度國軍形象月曆按日期標註國軍自大陸時期參與包括長沙會戰等57場抗日、保台戰役，民國35年12月12日海軍收復南沙太平島也標註其上。圖/取自國防部月曆
新年度國軍形象月曆按日期標註國軍自大陸時期參與包括長沙會戰等57場抗日、保台戰役，民國35年12月12日海軍收復南沙太平島也標註其上。圖/取自國防部月曆

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