國軍新年度形象月曆標註抗日保台戰役史 凸顯南沙主權

國防部上午發布民國111年國軍形象月曆，文宣心戰處處長樓偉傑表示，111年以「守護」為主題，傳達每一位官兵從軍的初衷，不論面對如何嚴峻的環境，國軍官兵守護國家、守護國人的承諾永不改變。

國軍新年度月曆並按日期標註國軍自大陸時期參與包括長沙會戰等57場抗日、保台戰役，民國35年12月12日海軍收復南沙太平島也標註其上。

國防部上午舉行線上記者會，樓偉傑表示，為了呼應主題，形象月曆封面將今年國慶CH-47的巨幅國旗結合中央山脈，象徵國軍官兵自許如護國神山，守護這片土地。下方的三個1，除表達民國111年，結合勇鷹、八輪甲車、塔江軍艦，表達國防自主成果、國軍戰力、以及官兵給與國人的守護。

樓偉傑指出，今年的月曆還有一個特點，除了上半部是國防特色的照片外，在日期的部分，特別標註國軍曾經參與的部分戰役，也會配合當天戰役，由青年日報做專題報導。

他表示，國軍為保衛國家參與的作戰不勝枚舉，每一場都是國軍前輩用生命捍衛國家的鐵證，雖然月曆僅記載57場，但是對於每一位國軍前輩的敬意是一致的。期望這本形象月曆，代表的不只是月曆，不僅要對每一位國軍前輩致敬，也是精神教育與歷史傳承，而我們堅定的信念與軍人志節，是中華民國國軍光榮的傳統。