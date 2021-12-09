聽新聞
test
0:00 / 0:00
國軍新年度形象月曆標註抗日保台戰役史 凸顯南沙主權
國防部上午發布民國111年國軍形象月曆，文宣心戰處處長樓偉傑表示，111年以「守護」為主題，傳達每一位官兵從軍的初衷，不論面對如何嚴峻的環境，國軍官兵守護國家、守護國人的承諾永不改變。
國軍新年度月曆並按日期標註國軍自大陸時期參與包括長沙會戰等57場抗日、保台戰役，民國35年12月12日海軍收復南沙太平島也標註其上。
國防部上午舉行線上記者會，樓偉傑表示，為了呼應主題，形象月曆封面將今年國慶CH-47的巨幅國旗結合中央山脈，象徵國軍官兵自許如護國神山，守護這片土地。下方的三個1，除表達民國111年，結合勇鷹、八輪甲車、塔江軍艦，表達國防自主成果、國軍戰力、以及官兵給與國人的守護。
樓偉傑指出，今年的月曆還有一個特點，除了上半部是國防特色的照片外，在日期的部分，特別標註國軍曾經參與的部分戰役，也會配合當天戰役，由青年日報做專題報導。
他表示，國軍為保衛國家參與的作戰不勝枚舉，每一場都是國軍前輩用生命捍衛國家的鐵證，雖然月曆僅記載57場，但是對於每一位國軍前輩的敬意是一致的。期望這本形象月曆，代表的不只是月曆，不僅要對每一位國軍前輩致敬，也是精神教育與歷史傳承，而我們堅定的信念與軍人志節，是中華民國國軍光榮的傳統。
他表示，國軍在面對共軍的軍事威脅下，每一位官兵都戮力在戰訓本務，就如同國防部邱國正期勉官兵同島一命、我死國生的信念，因此月曆採用「守護」為主題，用簡單的兩個字，傳達每一位官兵從軍的初衷，不論面對如何嚴峻的環境，國軍官兵守護國家、守護國人的承諾永不改變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言