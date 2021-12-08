陸軍砲訓部遷建 關廟新營區進度超前

國防部委由台南市政府代辦陸軍砲兵訓練指揮部遷建，位於關廟的湯山營區新建進度超前，並於今天辦理指揮部大樓上梁典禮，工程預計於民國113年底全部完工，114年搬遷。

湯山營區指揮部大樓上梁典禮由台南市長黃偉哲等人主持，黃偉哲並繫上祈福卡預祝工程順利、人員平安、進度超前。

黃偉哲致詞時表示，希望湯山營區未來啟用後可提供陸軍官兵良好的訓練營區，以擔負更多重要的國防任務，也期待遷建開發案創造兼顧國防、市政及城市發展的三贏局面，不僅讓永康加速蛻變成商業複合服務機能都市，關廟也能在砲兵訓練指揮部有計畫進駐下，加速地方產業成長與繁榮。

台南市政府工務局簡報指出，現陸軍砲兵訓練指揮部（原名陸軍砲兵飛彈學校）坐落於台南市永康區，由於實彈射擊訓練需機動至新虎山訓練場（關廟靶場），面對交通往來不便等因素，適逢台南縣市合併後將設立永康「創意設計園區」，因此重新選定關廟湯山營區為新址，以達教、訓合一目標。

工務局指出，國防部陸軍司令部委由台南市政府代辦「砲校遷建與開發案」，計畫總經費約新台幣85.88億元，以分期分區、代拆代建、先建後遷等原則施作，目前正在進行關廟湯山營區工程，施工進度略為超前，預計113年底全部完工，並於114年進行搬遷。

工務局表示，關廟湯山營區面積約93餘公頃，劃分為行政教學區、訓練區、公共設施區、生態保育區，還有新虎山訓練場範圍內2處觀測所、3處訓練場及1處砲陣地等地上建築物。

工務局指出，砲兵訓練指揮部進駐關廟湯山營區，可望帶動關廟經濟與都市發展效益，市府則將位於永康的原砲校85公頃土地辦理區段徵收，開發為創意設計園區，可帶動永康及大台南整體發展。