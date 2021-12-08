嚴格思考徵兵、募兵 邱國正：審慎評估 不聞風起舞

立法院法制局報告指國防部要嚴格思考徵兵、募兵問題，國防部長邱國正今天表示，延長兵役的問題不是他一個人說了算，民間的聲音國防部目前都在審慎評估，不會聞風起舞。

立法院財政、國防委員會聯席會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別預算案」邱國正列席備詢。他昨日主持「國軍110年工作策進會議」時，向與會國軍高階幹部下達「處處皆戰場、時時都訓練」指示，要求全軍密切掌握敵情，使訓練與作戰相結合，鍛鑄堅強的自我防衛戰力，捍衛國家安全。

對此，他上午會前受訪表示，最近台海情勢很嚴峻，北中南東都有敵情，中共對台的動作，不管是海上、空中沒有停過，他個人觀念是台澎防衛作戰一旦開打，由於主動權在中共不在台灣，台灣還有哪裡不是戰場，處處都是戰場。

至於外界呼籲國防部要嚴格思考徵兵、募兵問題，邱國正表示，建軍跟備戰有區分主從，現在狀況是以備戰為主，且延長兵役的問題不是他一個人說了算，他也有聽到很多不同聲音，都是從民間傳出來的，目前都在審慎評估，不會聞風起舞。