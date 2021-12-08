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劍翔無人機「類哈比」 空軍：反幅射威懾效果重要武器

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
劍翔無人機系統。圖／本報資料照
劍翔無人機系統。圖／本報資料照

空軍參謀長黃志偉上午在立法院表示，「海空戰力提升計畫採購特別預算案」所採購「無人攻擊載具系統」，是國軍在未來在電子戰中發揮反輻射威懾效果的重要武器，是對敵輻射源進行攻擊。國民黨立委陳以信質疑，劍翔無人攻擊載具功能與以色列類似機型有很大差距，我國產品構型是否過於老舊，他將實地考察了解。

立法院財政委員會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，朝野針對全案8類10項裝備生產所需8700萬元包括國內旅費等採購作業費進行攻防。中科院劍翔無人機構型與以色列哈比無人機類同，過去向對外宣稱我國是自行研發，沒有抄襲的問題。

國民黨立委、外交及國防委員會召委陳以信則表示，劍翔無人攻擊載具功能與以色列類似機型有很大差距，我國構型是否過於老舊，他將實地考察了解。

民進黨立委郭國文則稱，他在昨日「秘密會議」中看到，劍翔無人機與哈比相差沒有很大，我們製造成本約為4500餘萬元，當初其他國家向以色列買高達9000萬之多，價差非常大，成本比採購低，功能比哈比強。

國民黨立委馬文君質詢時提及，中科院研發「尖兵」無人機（研判為騰雲大型無人機進階型），但空軍當時已決定採購性能優於尖兵的美國MQ-9無人機，當時尖兵就應該先停下來，但我們堅持將全案走完，空軍最後也未採用，相關需求應審慎評估修正，以符合自己的需求。她另提醒，各國使用攻擊型無人機都是在陸地接壤處運作，只有我們是「隔海」，軍備現狀與科研方向不同，應有所說明。

空軍參謀長黃志偉答詢表示，空軍無人攻擊載具系統性能與國外類比機種，對運用有所疑慮，此系統在未來電子戰中發揮反幅射威滅、威懾效果重要武器，因此參考國外作了兩種機種的設計，作了改變，以符合我們的作戰需求，是適應台海作戰需求的設計；而無人攻擊載具是對輻射源進行攻擊，不是一般無人機，設計不同。

空軍 劍翔 以色列

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