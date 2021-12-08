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國防部：岸置反艦飛彈第一階段興建新北等九處陣地

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍機動雄風三型反艦飛彈。記者洪哲政／攝影
海軍機動雄風三型反艦飛彈。記者洪哲政／攝影

國防部海軍「岸置反艦飛彈第一階段」，計畫在新北、桃園與嘉義等北中南東與外離島等9個地點興建陣地，將提升固定陣地，興建包括飛彈車庫、管制中心、庫儲周轉間、生活設施，增加機動飛彈。

立法院財政委員會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，對於包括執行中「岸置反艦飛彈第一、二階段」、野戰防空飛彈系統等5項預算案，由公務預算被移到「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，且編列六千餘萬元國內旅費，朝野目前正在攻防中。在野立委質疑，許多公務預算得以監督的預算項目，如陣地成本分析，被移到特別預算中就被列機密，如岸置反艦系統國內旅費竟編了1334萬國內旅費，第一階段還編了高達77%作業費，顯非合理。

李世強答詢時表示，這5個執行中的預算拉到特別預算，是這些執行中的持續案，因為敵情威脅增加，它的項和量都有改變，且增加很多倍，所以無法在原公務預算裡執行，才用特別預算來包裹執行。

李世強進一步說，此外，陣地位置牽涉機密，他以不涉機密方式表達：岸置反艦飛彈第一階段，陣地工程設施包含新北車庫兩座、管制中心、庫儲周轉間、生活設施一座；桃園車庫兩座、管制中心、庫儲周轉間、生活設施各兩座、嘉義車庫兩座、管制中心、庫儲周轉間、生活設施等，總共有9個地點，陣地與詳細地點無法在詳細書表裡表述。

中科院長張忠誠則表示，岸置反艦飛彈第一階段陣地預算成本，主要工程有車輛進駐、人員訓練、裝備存管、飛彈庫儲等，預算按實際陣地需求編列。

海軍參謀長蔣正國表示，這些陣地配置在本島北中南東與外離島地區，其中陣地選勘、地質探勘、設計施工前現勘、會勘、開工動土、履約督導驗收、裝備飛彈撥交督導，定期召開管制會議等，都需要海軍派人陪同執行，海軍增加非常多陣地，需要去非常多次，預算增加；國內旅費1334萬元，則是因每月PIPT管制會議每年12場次、裝備撥交履約督導等所需。

但在野立委批評，沒有人想知道飛彈陣地位置等機密情資，而是要了解陣地興建預算成本為何暴漲、如何執行，這五項都在公務預算原可以看出來分年可作多少量以供監督，放到特別預算反而不能說。而所謂項與量增加，立委舉「野戰防空系統」，執行期程、採購項目根本與公務預算完全一樣，何來緊急？為何編入特別預算？

而審議會詢答內容顯示，「岸置反艦飛彈第一、二階段」含雄風反艦飛彈與魚叉飛彈陣地等需求，而第二階段都是新增陣地，應為魚叉飛彈所需。陸軍野戰防空系統的天劍二型陸射型防空飛彈，則將與現役美製復仇者防空飛彈進行高低搭配。

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