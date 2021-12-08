國防部疾呼因「戰情緊急」擴大量產飛彈 中科院洩實情

針對「海空戰力提升計畫採購特別預算案」包括岸置反艦飛彈等5項原在年度預算中的經費，國防部戰規司長李世強上午表示，這次是因應「戰情緊急的狀況」，須全部擴大量產，因編入特別預算；但中科院長張忠誠稍後說，該院是「兩年前依據（飛彈）量產高峰期是112年，提前啟動超前部署（廠房興建）」。

立法院財政、國防委員會聯席會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，朝野針對全案8類10項裝備生產所需8700萬元包括國內旅費等採購作業費進行攻防，並針對岸置反艦飛彈等原在年度公務預算中執行的5個列入特別預算的合理性進行質詢，尤其中科院飛彈擴建廠房被指延遲，中科院能否達成任務遭到質疑。

戰規司長李世強表示，這5個案子是持續案，之前年度已執行到一半，這次因應「特別的狀...戰情緊急的狀況」，全部擴大量產，因此編入特別預算。整體獲得成本是全案部分，但中間己扣除公務預算已支應的部分，最後才在預算書表內呈現特別預算數。

對全案的採買業務費，李世強說，對美軍購案編列2%到7%的行政費是標準價，特別預算中對內採購的履約督導、專案管理，確保中科院能如期如質完成產製程，所以在撙節狀況下編列作業費。

而針對飛彈增產廠房的興建，中科院長張忠誠表示，該院是於兩年前依據量產高峰期是112年，提前啟動超前部署，作整建廠房準備，不是急就章到現在廠房還沒蓋出來，時間點就是111年6月，是最後時間點，可順利接續112年的高峰期。今年度已完成85%，剩下的15%明年6月底前可順利完成，現在工程進度正常。

中科院自107年度起陸續就其各項產能擴充，提出多項固定資產建設改良擴充計畫，包括生產飛彈所需「產能提升案」、「大型發動機能籌案」及「飛彈增產廠房及設備」等3案6項計畫，總經費合計70億8366萬8千元，依各計畫期程均應於110年底完成。但產能提升案」及「飛彈增產廠房及設備」均無法如期於今（110）年底完工。

中科院曾說明表示，「大型發動機能籌案」已完工並驗收中，「產能提升案」的完工或交貨期程預估為111年6月；「飛彈增產廠房及設備」則為111年7月；而按張忠誠今天的說法，6月也可完工。