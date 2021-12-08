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影／民調希望延長兵役？ 邱國正：審慎評估不聞風起舞
國防部長邱國正昨天主持「國軍110年工作策進會議」時，向與會國軍幹部下達「處處皆戰場、時時都訓練」的指示，要求全體國軍密切掌握敵情。
邱國正今天到立院備詢，會前受訪時表示，敵情的狀況大家都很清楚，北中南東都有，所以他才會說「處處皆戰場、時時都訓練」，這句話是他個人的觀念，就是防衛作戰，因為兩岸一旦開打，哪裡不是戰場？我們沒有辦法主導，主動權在對岸，他打哪裡我們就要防守哪裡，所以他才會跟同仁講，如果作戰開打的話，那就是處處都戰場，我們的部隊訓練很難在應對完後再搞一個科目來做訓練，我們是完全結合在一起的應對作戰，就是訓練當中以戰鬥的狀況為背景，一個想定，所以這是時時做訓練的一種概念。
另外，立院法制局針對徵兵募兵制認為國防部應該嚴格督導一事，邱國正也作出澄清。
邱國正說，徵兵募兵國防部一再嚴格思考，但國防部不主動提出，因為建軍跟備戰我們有區分主從，現在的狀況是以備戰為主，假如要建軍，則需要特別的預算與特別條例，這些是我們可以掌握得。但把兵役期延長的問題，這並不是我個人說了算。
邱國正指出，我聽到很多不同的聲音要延長幾年，但話講回來，我國防部平時只有做問卷調查，問的是有關管教如何強化相關問題，這是部隊裡面簡單的問卷調查，但我們從不做民調，徵兵募兵這聲音都是從民間出來，不是我國防部做的，雖然如此，我都有在審慎評估，但不會聞風起舞。
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