影／民調希望延長兵役？ 邱國正：審慎評估不聞風起舞

國防部長邱國正昨天主持「國軍110年工作策進會議」時，向與會國軍幹部下達「處處皆戰場、時時都訓練」的指示，要求全體國軍密切掌握敵情。

邱國正今天到立院備詢，會前受訪時表示，敵情的狀況大家都很清楚，北中南東都有，所以他才會說「處處皆戰場、時時都訓練」，這句話是他個人的觀念，就是防衛作戰，因為兩岸一旦開打，哪裡不是戰場？我們沒有辦法主導，主動權在對岸，他打哪裡我們就要防守哪裡，所以他才會跟同仁講，如果作戰開打的話，那就是處處都戰場，我們的部隊訓練很難在應對完後再搞一個科目來做訓練，我們是完全結合在一起的應對作戰，就是訓練當中以戰鬥的狀況為背景，一個想定，所以這是時時做訓練的一種概念。

另外，立院法制局針對徵兵募兵制認為國防部應該嚴格督導一事，邱國正也作出澄清。

邱國正說，徵兵募兵國防部一再嚴格思考，但國防部不主動提出，因為建軍跟備戰我們有區分主從，現在的狀況是以備戰為主，假如要建軍，則需要特別的預算與特別條例，這些是我們可以掌握得。但把兵役期延長的問題，這並不是我個人說了算。