對抗中國恐自焚 買軍備不等於戰力

「台海擦槍走火的機率很高！」立委吳斯懷表示，雖然全面開戰的可能性很低，但政府不斷在為兩岸關係加油添火，恐使台海間出現衝突。同時，挺台國家（如日、澳）都與中國有密切貿易關係，不可能因為挺台而放棄經濟利益，台灣恐淪為國際上的棋子。學者黃介正透露，雖然近期沒有開戰風險，但台海適時出現緊張氛圍，有助於龐大軍備預算的通過。但他也強調，編列購買美國武器預算到組織戰力，需要6到10年的時間。

台灣被推上火線

吳斯懷表示，「目前台海全面爆發戰爭的可能性還是偏低，但擦槍走火的機率很高。」他說，「兩岸對話總比兩岸對抗好，台灣不要自甘為美國的馬前卒。」吳斯懷指出前天質詢國防部長，現在民進黨政府，包括外交部、陸委會都對兩岸關係加油添火，只有國防部在踩煞車，直言「這是很糟糕的事情」。

他指出，美中同時有合作又競爭關係，而在這其中有相當多的籌碼要交換，如氣候、高科技、限核等，所以美國一方面需要中國，但又忌憚中國崛起太快。而他指出，這才是美國不停圍堵中國的原因，因為「它始終還想當老大」。而現在美國結盟的歐洲、澳洲或印太地區等，這些地區中多數國家的最大貿易國還是中國。

「政治歸政治、軍事歸軍事」都是口號，經濟才是主軸。現實狀況是中國市場龐大，又是這些國家的最大順差國。這些國家會放棄經濟利益而跟美國走嗎？吳斯懷強調，「這是不可能的事」。所以國際上政治、軍事的叫囂後，最可憐的就是台灣。他認為台灣只是被當作籌碼，各國挺台都是「口惠實不至」，他質問說，「這些挺台的國家，請問對台灣實質的幫助，請舉出例子來？」

軍備要10年成戰力

淡江大學戰略所教授黃介正也認為，台灣與中國短期內沒有打起來的危險，導致現在民眾對於周遭的威脅並沒有心理準備，社會也沒有足夠的支撐。但他表示，「若能讓民眾感受張力很大，國防預算比較好通過，不會引起很大的反彈聲浪。」

他指出，製造軍事上的緊張氛圍可以讓美方看到台灣並不是毫無作為，也能引起外媒的注意，讓台灣維持國際高度的關注與聲量，比較有利於目前的執政當局。

針對國防預算大幅增加的狀況，黃介正說，從歐巴馬任期最後至現今的拜登總統之間對台軍售的項目，實際上抵達台灣、編成部隊到形成戰力，都需要六到十年的時間，「並不是一經買賣，台灣馬上就變強。」他舉例說，官兵停止正常休假才能顯示台灣有軍人徵用不足的危險，才能作為有在備戰的證據。

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