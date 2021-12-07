我應料敵從寬！ 綠學者：仍有戰備

中共投射兵力能力增強、運輸能力增強，都是進攻台灣的可能準備！國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲反駁「國安單位對中國威脅沒有警覺」的說法表示，政府已提出2400億的預算採購反艦武裝系統與飛彈，就是針對共軍攻台的不對稱作戰準備。軍事專家廖天威提醒，儘管中國策略劍指第二島鏈，但處於第一島鏈的台灣仍需料敵從寬。

解放軍威脅增大

蘇紫雲指出，共機近來頻於我國防空識別區（ADIZ）進行演練，顯示共軍想以空間壓縮我國空軍反應時間的企圖。另外，從071型綜合登陸艦、072型大型登陸艦到075型兩棲攻擊艦還有直升機部隊，共軍近年來逐漸增強投射兵力的範圍。

蘇紫雲也說，共軍的「第三艦隊」也要非常留意，就是以商船艦隊、汽車渡輪偽裝的方式，增加兵力投射的靈活性；在空中運輸部分，相對於過去的運8、運9運輸機只能運輸步兵，新的運20可以運送1台主戰車或是2台裝甲車，都是共軍擴張、進攻台灣的可能準備。

對此，廖天威表示，共軍勢力增強，如能夠使軍力卸載於更遠的地方、飛彈射程與精準的提高等，都顯現了「中國解放軍想要突破第二島鏈的企圖是存在的」。而從台灣主觀的角度來看，雖然台灣被認為第一島鏈的中央位置，但儘管中國劍指第二島鏈，也不代表台灣可以放鬆警惕。

廖天威指出，先前中國的大閱兵就是以台灣為假想的攻擊對象，而且無論是從中國「火箭軍」的完備或這從強化陸海空三軍來看，中國戰力都逐漸成形。他說，「台灣一定要料敵從寬，不能等現實真的發生了才做準備。」

國安單位仍有戰備

面對本報記者提問「為何國安單位、國防部沒有明顯的警覺或因應行動」時，蘇紫雲反駁稱是有做準備的，政院近日提出2400億《海空戰力提升計畫採購特別條例》，將委由中科院向民間廠商採購反艦武裝系統與飛彈，就是針對共軍攻台的不對稱作戰準備，以快速、有效的飛彈集中火力攻擊共軍。

蘇紫雲也說，「外界都有後備部隊是撒豆成兵的迷思」。但台灣在國防預算有限、海島地形的考量下，後備部隊數量最好維持在27萬人左右，才能維持最好的戰力與靈活性，在增加戰備上則以增強火力取代傳統的兵力考量。

廖天威則從世界局勢略說，美國勢力從來沒有離開印太地區，且與印度、日本與澳洲等國的交好，都顯示「軟性圍堵」中共的情勢。他認為，中國所謂一帶一路的策略已經受到挑戰。而台灣在這方面的認知就相當關鍵，是否能從中獲取戰略位置，使台灣對「或戰或和」有更多的選擇空間。

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