不想教召就加入海巡？「海巡署長室」貼文大吃教召豆腐

國軍明年將部分試行一年一訓、每次14天的新式教召，引起關注，昨日還有民眾向綠委反應已退役8年仍被通知教召，不知編管已由8年放寬到12年。海岸巡防署「海巡署長室」臉書粉專昨（6）晚貼文跟上時事，以「我不去教召，我直接加入海巡！」為題，作為招募志願役士兵話題。網友留言表示，「人家騙招募都說外散宿和在職進修，說不用教召我還是第一次看到」。

「海巡署長室」臉書粉專向以KUSO聞名，將原本枯躁政策靈活包裝，備受歡迎，但強化教召現被視為強化國軍戰力政策，貼文引起側目，有官員抱怨這明擺吃國防部教召工作豆腐。

「海巡署長室」貼文表示：「你有多猛？」「我不去教召，我直接加入海巡！」是的，今天要無私的跟大家分享一個免教召的小撇步，那就是「加入海巡」。又到了年底，不管你是剛畢業正在找工作，還是正在尋找一次轉職的機會，這裡有份工作很適合你《台灣最強海邊職業「海巡」，111年志願士兵新血招募中！》並TAG文強調：在職期間、保證免召。

貼文至今日中午為止收到5064個讚、187次分享、357個留言。網友留言說，海巡小編很用心，也太狂，也有網友抱怨被教召很多次，「5年被教4次，每次去6天，除了第一次後備搞不清楚海巡在幹嘛，把我分到102迫炮排副（教召加一級）指揮炮操，剩下的次數就分到海岸搜索排」。但最受歡迎的留言是：「人家騙招募都說外散宿和在職進修，說不用教召我還是第一次看到」。