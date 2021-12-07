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憲兵快反連重車籌購決標 明年接裝65輛印地安挑戰者

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
目前在台代理商官網上的印地安挑戰者型重車有兩款，圖為其中一款Dark horse。圖／取自印地安在台代理商官方網站
目前在台代理商官網上的印地安挑戰者型重車有兩款，圖為其中一款Dark horse。圖／取自印地安在台代理商官方網站

憲兵指揮部今天證實，憲兵202指揮部快速反應連籌購新型重型機車，近日已決標，採購65輛美造的印地安挑戰者型（Challenger）重車，包含附屬裝備，原則上明年展開接裝，國慶儀典就能看到它的身影。

目前在台代理商官網上的挑戰者型重車有兩款，一款是Dark horse，另一款則是Limited，車型大同小異。車頭有大型護罩，民用車款配備液晶螢幕，能顯示車輛信息、藍芽連結、導航功能等，但不確定憲兵用車有無採用。

憲兵202指揮部快速反應連使用65輛1300cc山葉「皇家之星」重型機車，執行禮賓、戰備任務，憲兵指揮部原在今年（110）建案編列六千萬餘元預算，以衛戍區戰備為名，計畫兩年內完成大型重型機車更新汰換。但因國軍對美軍購預算排擠，六千多萬元預算今年只執行1萬元行政作業費，原計畫明年招標。但近日就傳出全案已決標，且首度採用印地安（Indian）車款。

根據國防部發布的決標公告，此案採最有利標，評選委員有11人，除民間人員外，還包括憲兵快反連、後勤通資處、警務處軍士官。會議有6人出席，由三位現役軍士官、三位民間專家決定標案，贊成者包括一名快反連排副，但其中憲兵指揮部快速反應連士官督導長和警務處副處長未與會。

憲兵指揮部在111年公開預算案指出，快反連現役大型重型機車，已達最低使用年限，因應戰場監控、敵情偵蒐警戒掩護，依令執行衛戍區快速應變制變等任務需求，辦理汰換，以有效提升機動作戰特性。而汰換現役車輛後，可有效發揮快速機動作戰特性，提升部隊機動力及執勤官兵安全性。

憲兵指揮部指出，計畫籌購大型重機65輛，含附屬裝備，將分兩年度編列6064萬1000元預算。而汰換老舊裝備後，將可有效發快速機動特性，提升部隊機動力。

憲兵指揮部上午證實全案決標，且採用印地安挑戰者型（Challenger）車款，原則上明年開始接裝。

不過，國防部111年預算案目前還在立法院審查中，暫未完成三讀。

目前在台代理商官網上的挑戰者型重車有兩款，圖為Limited車型。圖／取自印地安在台代理商官方網站
目前在台代理商官網上的挑戰者型重車有兩款，圖為Limited車型。圖／取自印地安在台代理商官方網站

憲兵 美軍 立法院

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