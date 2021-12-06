快訊

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

晃了一下！晚間21時05分地牛翻身 規模5.3震央在宜蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中正預校生立正候車網友盛讚 獲榮譽假表揚

中央社 / 高雄6日電
高雄中正預校學生顏誠被民眾發現在月台立正候車30分，敬業表現堪稱「最美人形立牌」。 圖／擷自《爆料公社》
高雄中正預校學生顏誠被民眾發現在月台立正候車30分，敬業表現堪稱「最美人形立牌」。 圖／擷自《爆料公社》

高雄中正預校學生顏誠被民眾發現在月台立正候車30分，敬業表現堪稱「最美人形立牌」。顏誠則說是考量人潮多禮讓座位，校方今天為鼓勵他重視軍紀和自我要求，核予榮譽假1次。

有網友在臉書「爆料公社」社群貼出一張高雄中正國防幹部預備學校學生立正站在新竹火車站月台照片。網友指出，當天火車誤點，但這名學生不僅把皮鞋擦得亮晶晶，褲子弄得直挺挺，還整整立正了將近30分鐘候車，如此敬業專注自我要求簡直是「最美人形立牌」，該給一個讚。

對此，中正預校人員今天下午接受中央社記者訪問表示，這名學生為高中部義8班2年級學生顏誠，他在昨天下午於新竹搭乘普悠瑪127班次返校收假期間，因火車尚未到站，故原地呈立正姿勢候車。

顏誠指出，當天之所以呈立正姿勢，是考量車站人潮多，禮讓座位給需要者使用，所以才主動挺立站著候車。

對於顏誠優異校外表現，校方表示，他在校外期間仍自我要求及重視軍紀，因此核予榮譽假1次，以茲鼓勵表揚。

高雄中正預校學生顏誠被民眾發現在月台立正候車30分，敬業表現堪稱「最美人形立牌」。 圖／擷自《爆料公社》
高雄中正預校學生顏誠被民眾發現在月台立正候車30分，敬業表現堪稱「最美人形立牌」。 圖／擷自《爆料公社》

高雄中正預校學生顏誠被民眾發現在月台立正候車30分，敬業表現堪稱「最美人形立牌」。 圖／擷自《爆料公社》
高雄中正預校學生顏誠被民眾發現在月台立正候車30分，敬業表現堪稱「最美人形立牌」。 圖／擷自《爆料公社》

新竹 中正預校

延伸閱讀

火車誤點半小時！軍校生保持立正姿勢等車 網讚「最美人形立牌」

相關新聞

後備指揮部：今年教召解除8年編管 增3千人入列

有後備軍人抱怨其退伍8年仍被教召，民進黨立委據此批評國防部不該打臉自己的政策。但後備指揮部今天說，國防部去年就曾公開宣示...

中正預校生立正候車網友盛讚 獲榮譽假表揚

高雄中正預校學生顏誠被民眾發現在月台立正候車30分，敬業表現堪稱「最美人形立牌」。顏誠則說是考量人潮多禮讓座位，校方今天...

退伍超過8年仍被教召 綠委：有違人民對政府的信賴感

國防部周末開放明年度的「教召查詢系統」，但許多退伍超過8年的民眾查詢後發現，明年竟要被教召，與國防部11月初公布的「8年...

立委揭海空特別預算一角 採購增程型天弓三型防空飛彈

立法院財政委員會今日審查「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，無黨籍立委林昶佐質詢問國防部長邱國正說，「剛剛我們看...

戰時動員召集預告書寄發 邱國正：每年都在辦

國防部後備指揮部日前發出「國軍111年度動員召集預告書」，當中提及「戰時動員召集」，是否意味台海緊張？國防部長邱國正今天...

【中途島密碼戰】高中肄業數學天才 靠日本通思維助美逆轉太平洋戰爭

熟知二戰歷史的人都知道，中途島海戰是太平洋戰爭的重大轉折點。美國海軍在經歷珍珠港的重創後，在這場戰役中罕見以寡擊眾，勇挫日本帝國海軍的銳氣，吹響了反攻號角。這筆功勞很大一部分要歸於一群密碼學家，他們窩在不見天日的地下室奮鬥，成功破解日軍通訊加密系統，美軍才得以提前得知攻擊時間地點並設下埋伏，形成一場「明眼人打盲人」的戰鬥。 擁有天賦與一批能幹人才，但資源卻極度短缺，羅徹福特是如何克服萬難，締造中途島奇蹟？詳情請見12/8刊出的下篇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。