中正預校生立正候車網友盛讚 獲榮譽假表揚

高雄中正預校學生顏誠被民眾發現在月台立正候車30分，敬業表現堪稱「最美人形立牌」。顏誠則說是考量人潮多禮讓座位，校方今天為鼓勵他重視軍紀和自我要求，核予榮譽假1次。

有網友在臉書「爆料公社」社群貼出一張高雄中正國防幹部預備學校學生立正站在新竹火車站月台照片。網友指出，當天火車誤點，但這名學生不僅把皮鞋擦得亮晶晶，褲子弄得直挺挺，還整整立正了將近30分鐘候車，如此敬業專注自我要求簡直是「最美人形立牌」，該給一個讚。

對此，中正預校人員今天下午接受中央社記者訪問表示，這名學生為高中部義8班2年級學生顏誠，他在昨天下午於新竹搭乘普悠瑪127班次返校收假期間，因火車尚未到站，故原地呈立正姿勢候車。

顏誠指出，當天之所以呈立正姿勢，是考量車站人潮多，禮讓座位給需要者使用，所以才主動挺立站著候車。

對於顏誠優異校外表現，校方表示，他在校外期間仍自我要求及重視軍紀，因此核予榮譽假1次，以茲鼓勵表揚。

高雄中正預校學生顏誠被民眾發現在月台立正候車30分，敬業表現堪稱「最美人形立牌」。 圖／擷自《爆料公社》