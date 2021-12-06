快訊

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

晃了一下！晚間21時05分地牛翻身 規模5.3震央在宜蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委揭海空特別預算一角 採購增程型天弓三型防空飛彈

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院財政委員會今日審查「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，無黨籍立委林昶佐質詢問國防部長邱國正（左）說，「剛剛我們看到增程型天弓三型防空飛彈」。圖／取自立法院直播
立法院財政委員會今日審查「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，無黨籍立委林昶佐質詢問國防部長邱國正（左）說，「剛剛我們看到增程型天弓三型防空飛彈」。圖／取自立法院直播

立法院財政委員會今日審查「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，無黨籍立委林昶佐質詢問國防部邱國正說，「剛剛我們看到增程型天弓三型防空飛彈」，他關切射程可達70公里的自製彈種能否因應具備變軌性能共軍導彈。邱國正回應說，弓3有這樣性能，但內容機敏，他會後再向立委說明。

財委會上午審議「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，會中由國防部戰規司司長李世強向立委進行機密報告，立委的說法與國防首長反應，披露特別預算裝備一端。

「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」包括8案10項國造軍備，特別預算案總經費2373億元，自 111 年度起至 115 年度，分 5 年 度 辦理，其中包括陸基防空飛彈，經費分配347億元。立委和首長質詢互動的說法，證實是計畫內容包括增程型天弓三型防空飛彈。

增程型天弓三型防空飛彈在中科院研發代號為「強弓專案」，一般研判其具備「高高空敵彈道飛彈攔截」性能，外界稱之為「台版薩德」。

彈道飛彈 邱國正 國防部

延伸閱讀

教召提「戰時」 國防部長邱國正：無需緊張

戰時動員召集預告書寄發 邱國正：每年都在辦

邱國正推翻後備三大類型部隊規劃 統一強化戰鬥教練

美國軍事融資壓力隱隱欲來 質詢逼出邱國正交差說

相關新聞

後備指揮部：今年教召解除8年編管 增3千人入列

有後備軍人抱怨其退伍8年仍被教召，民進黨立委據此批評國防部不該打臉自己的政策。但後備指揮部今天說，國防部去年就曾公開宣示...

中正預校生立正候車網友盛讚 獲榮譽假表揚

高雄中正預校學生顏誠被民眾發現在月台立正候車30分，敬業表現堪稱「最美人形立牌」。顏誠則說是考量人潮多禮讓座位，校方今天...

退伍超過8年仍被教召 綠委：有違人民對政府的信賴感

國防部周末開放明年度的「教召查詢系統」，但許多退伍超過8年的民眾查詢後發現，明年竟要被教召，與國防部11月初公布的「8年...

立委揭海空特別預算一角 採購增程型天弓三型防空飛彈

立法院財政委員會今日審查「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，無黨籍立委林昶佐質詢問國防部長邱國正說，「剛剛我們看...

戰時動員召集預告書寄發 邱國正：每年都在辦

國防部後備指揮部日前發出「國軍111年度動員召集預告書」，當中提及「戰時動員召集」，是否意味台海緊張？國防部長邱國正今天...

【中途島密碼戰】高中肄業數學天才 靠日本通思維助美逆轉太平洋戰爭

熟知二戰歷史的人都知道，中途島海戰是太平洋戰爭的重大轉折點。美國海軍在經歷珍珠港的重創後，在這場戰役中罕見以寡擊眾，勇挫日本帝國海軍的銳氣，吹響了反攻號角。這筆功勞很大一部分要歸於一群密碼學家，他們窩在不見天日的地下室奮鬥，成功破解日軍通訊加密系統，美軍才得以提前得知攻擊時間地點並設下埋伏，形成一場「明眼人打盲人」的戰鬥。 擁有天賦與一批能幹人才，但資源卻極度短缺，羅徹福特是如何克服萬難，締造中途島奇蹟？詳情請見12/8刊出的下篇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。