立委揭海空特別預算一角 採購增程型天弓三型防空飛彈

立法院財政委員會今日審查「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，無黨籍立委林昶佐質詢問國防部長邱國正說，「剛剛我們看到增程型天弓三型防空飛彈」，他關切射程可達70公里的自製彈種能否因應具備變軌性能共軍導彈。邱國正回應說，弓3有這樣性能，但內容機敏，他會後再向立委說明。

財委會上午審議「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，會中由國防部戰規司司長李世強向立委進行機密報告，立委的說法與國防首長反應，披露特別預算裝備一端。

「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」包括8案10項國造軍備，特別預算案總經費2373億元，自 111 年度起至 115 年度，分 5 年 度 辦理，其中包括陸基防空飛彈，經費分配347億元。立委和首長質詢互動的說法，證實是計畫內容包括增程型天弓三型防空飛彈。

增程型天弓三型防空飛彈在中科院研發代號為「強弓專案」，一般研判其具備「高高空敵彈道飛彈攔截」性能，外界稱之為「台版薩德」。