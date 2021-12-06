戰時動員召集預告書寄發 邱國正：每年都在辦

國防部後備指揮部日前發出「國軍111年度動員召集預告書」，當中提及「戰時動員召集」，是否意味台海緊張？國防部長邱國正今天在立法院受訪時表示，教育召集每一年都在辦，早期是5到7天，因為要改制度成14天，國防部明年已規畫做實驗階段，每一季都有不同人數並重疊。

邱國正說，只是剛好在這個時間點有這個議題，就被大家說好像比較緊張，國防部都是依照計畫去做，沒有任何要把情緒攪起的意味。

立法院財政、外交國防委員會今聯席審查「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案（111年度至115年度）」。主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、邱國正等首長列席備詢。

共機擾台不斷，前陸軍司令胡鎮埔昨提到，中共若真奪太平島，島上有防衛性武器和馳援計畫，我方也可奪取中共永興島，來個「恐怖平衡」，國軍有信心可應付危機。邱國正表示，各種意見表達都可以，他不會去做評論，但以達到有應對、有反應為目標。

美國國防部長奧斯汀，被問到解放軍近來頻頻擾台的意圖時回應，看起來像是「預演」。邱國正表示，任何演習都有假定目標，「我們對他們目的加以關注、但不做任何評論。」