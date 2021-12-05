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戰雲密布？動員召集預告言明「戰時」編組籲保衛家園

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
後備指揮部日前發出「國軍111年度動員召集預告書」，言明收獲文件者是111年度「戰時」「動員召集」對象，提醒後備軍人戰時要準時向指定部隊報到，「共同防衛家園」。圖／本報系資料照
後備指揮部日前發出「國軍111年度動員召集預告書」，言明收獲文件者是111年度「戰時」「動員召集」對象，提醒後備軍人戰時要準時向指定部隊報到，「共同防衛家園」。圖／本報系資料照

後備指揮部日前發出「國軍111年度動員召集預告書」，言明收獲文件者是111年度「戰時」「動員召集」對象，提醒後備軍人戰時要準時向指定部隊報到，「共同防衛家園」。內容讓不少初次收獲召集預告書的後備軍人印象深刻，體會台海戰雲密布的氣氛。

官員表示，國軍防衛作戰向以實戰作為演訓想定，動員教召也秉相同原則實施。動員召集預告書上知會的遣詞用字，向來模擬實戰，慣例如此。

後備軍人近期收獲的「教育召集令」，效期是自111年1月1日至12月31日，提醒民眾，「戰時動員召集」是當國家發生戰事或緊急危難時，國防部將透過大眾傳播媒體，發布「動員命令」生效，轄區警察會將「動員召集令」送達至民眾戶籍地或指定地點，要民眾請攜帶身分證明文件依時報到，「共同防衛家園」。

通知書指出，教育召集日程依各軍司令部及所屬部隊任排訂，公告於「後備軍人網路服務台」，並於召集日前40日另行寄發「教育召集令」，如為年度重大演訓如同心演習，則於召集日前10日由轄區警察親送，要求後備軍人依時報到應召。

通知書一貫提醒後備軍人，依「後備軍人及補充兵免除此次教育勤務點閱召集認定標準」，免除此次教育召集者，將依軍事需要列為再次召集對象；另公告召集日程後，以「出國觀光旅遊」申請者將不核准免除當次召集，如仍出國觀光旅遊避免召集者，將依法追究刑事責任。

不少首次收獲預告書的後備軍人對動員召集令的「戰時」用詞印象深刻，但國安局長陳明通月曾在立法院表示，未來1年、2年發生戰爭的可能性非常低，如果沒有突發事件，蔡總統任內不會發生戰爭。

後備指揮部日前發出「國軍111年度動員召集預告書」，言明收獲文件者是111年度「戰時」「動員召集」對象，提醒後備軍人戰時要準時向指定部隊報到，「共同防衛家園」。圖／讀者提供
後備指揮部日前發出「國軍111年度動員召集預告書」，言明收獲文件者是111年度「戰時」「動員召集」對象，提醒後備軍人戰時要準時向指定部隊報到，「共同防衛家園」。圖／讀者提供

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