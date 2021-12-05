陸戰女儀隊兵首曝光 陸海空儀隊至今還沒有「她」們

海軍陸戰隊儀隊開三軍儀隊先河，招收女性儀隊兵，日前在陸軍砲兵訓練指揮部「90週年部慶活動」曝光，目前已有5名女性儀隊兵，其中有來自台北市高中儀隊的成員。但包括陸軍、海軍、空軍儀隊，目前暫無招收女性儀隊兵的紀錄。

「軍聞社」發布陸軍砲兵訓練指揮部「90週年部慶活動」中，曾擔任「港明高中」儀隊隊長的黃若涵，出現在操槍行列中，一樣使用M1禮槍。海軍陸戰隊證實，目前海軍陸戰隊儀隊招收有5名女性儀隊兵。

2019年「全國高級中等學校儀隊競賽」宣傳活動中，一名來自恆春工商儀隊報考海軍陸戰隊志願役士兵的韓宜婷在國防部記者會公開表示，以進入陸戰隊儀隊為從軍目標，受到外界關注。但當年儀隊尚未開放報考女性儀隊兵。

據了解，南部包括恆春工商等多所學校男女性儀隊，授課教官多為海軍陸戰隊儀隊退役，或採用陸戰隊儀隊槍法套路，社團募兵宣教時，曾允諾女性進入陸戰隊可爭取加入儀隊，因此成為儀隊開放女性的先鋒。據指出，這5名女儀隊除為南部高中外，還有一名來自台北市協和祐德高中的女士兵。

儀隊隊員官兵領有儀隊加給，儲備隊員3000元，正式隊員5000元。但現在除海軍陸戰隊儀隊外，陸海空三軍儀隊目前暫無招收女儀隊兵的紀錄。

官員解釋說，主要是陸海空軍儀隊有正式禮兵任務，負責忠烈祠、中正紀念堂、慈湖陵寢等禮兵勤務，體力負荷巨大，而海軍陸戰隊儀隊並沒有禮兵任務，平時主要負責陸戰隊衛哨勤務，偶爾會在海儀缺員時才換裝支援表演；再則是儀隊槍兵身高要求178到185公分，旗兵則為185到190公分，女兵體格符合條件者稀少，尚不論能否通過後續體能測驗。

軍聞社曝光的女儀隊兵是曾任「港明高中」儀隊隊長的黃若涵，2019年7月畢業後進入海軍陸戰隊服役，由於黃若涵熱愛儀隊操槍，報考儀隊通過測考。