國軍服裝站遭狂刷一顆星 官員披露廠商死穴在這裡

國軍「服裝供售站」因送貨物流延遲，APP登入困難等因素，APP遭官兵狂刷一顆星。官員透露，APP至今已更新優化33次，還在滾動式精進中，送貨延遲問題實際則出在承包商的次包商因成本問題，無法囤儲特殊型號的貨品，造成缺貨缺裝，無法供給，陸軍等單位除已依約計罰，但也將整合軍服、鞋、帽各式型號，省略部分極大或極小的型號，希望降低屯貨成本問題，讓整個體系運作順暢。

國防部將與民間廠商合作的設立的服裝供售站列為績效，還透過國防報告書作國際宣傳，但朝野立委曾揭露，承辦廠商供貨、換貨速度慢，部分官兵訂購服裝要兩、三個月才能取得，訂購APP遭狂刷一顆星。將領曾在立法院表示，已依約計罰業務廠商280萬元，原因出在部分貨品型號太多，軍方廠商現正磨合，擬規劃改變服裝型號因應。

國防部也向立法院報告表示，國軍「服裝供售站」109年9月15日起由全聯實業負責供售陸軍，嘉裕股份有限公司供售海、空軍，全案決標簽約後以「實體店面」與「網路商店併行，並於110年3月15日開始實施。

國防部指出，此案至11月19日止，已有57萬5399人次進行消費，訂購「數位迷彩服」等505項、金額達12億9210萬8667元。

由於有眾多官兵反映訂貨管道不暢，訂一雙鞋要四個月才能送到，質疑物流系統建置有問題。國防部表示，針對官兵已完成下訂，若於年度結束前無法獲得訂購的服裝，由各軍種管制完成配送及領用後，不影響官兵權益。

國防部表示，為掌握服裝供售站營運狀況，國防部每月定期邀集三軍司令部及契約商共同研討、協商策進作法。

對於供貨不及，國防部表示，囿於今年國際原物料供應及製造地區如越南等地受疫情影響，廠商下訂商品不及返台，及官兵型號預判尚不準確，衍生部分服裝或型號供應不及、延遲交貨等情，國防部已要求三軍司令部督促契約商，視商品產製交期，提高存貨基準，並將提升每日物流宅配出貨量，縮短官兵等待時間。此外，缺供品項由廠商採「到貨日期公告」及「預約訂購」服務，並由客服說明，避免誤解。

國部同時表示，國軍服裝供售站APP程式建置符合「資訊安全管理認證」，透過廠商客服及蒐集官兵反映登入操作不順暢等問題，已協同契約商進行33次優化及更新；現將持續整合各方意見，滾動式精進優化，滿足官兵操作需求。

國防部表示，今年3至10月份對契約商已實施履約督導計139次，包括陸軍74次、海軍34次、空軍31次，並分赴物流倉庫驗證存貨及進補貨情形，要求廠商依合約供貨期限執行配送。另針對訂單交貨延遲及履約督導所見缺失，均依契約違失計罰標準表扣點、計罰罰款。

國防部表示，國軍「服裝供售站」營運迄今，國防部已召開18次管制會議，三軍司令部均依官兵反映問題，並追蹤管制廠商改善進度，目前契約商供貨進度，均有顯著提升，持續督促契約商確依策進作法完成改進，確保官兵權益。

官員表示，送貨延遲問題實際則出在承包商的次包商因成本問題，無法預先或長久囤儲特殊型號的貨品，造成缺貨缺裝，無法供給，陸軍等單位已依約計罰，但也將整合型號，省略部分極大或極小的型號，希望降低包商屯貨成本問題，讓整個體系運作順暢。官員說官兵抱怨應是8月以前的資訊，系統效率現應已大幅改善。

全聯也表示，該公司所負責陸軍服裝供售站執行現況，3到11月官兵訂購商品，出貨率達99.97%，12月10日前均可出貨完畢，滿足官兵訂購需求。而明（111）年1月3日起，即可開始使用，提供官兵更充裕選購時間。