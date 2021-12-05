海空戰力提升計畫特別預算案編列質疑多 國防部：機密

立法院財政委員會明（6）日將審議「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，國防部表示，預算是為建立「精準、遠距、機動」戰力，延伸防衛作戰縱深，維護台海和平穩定。

國防部為特別預算案審查提出簡短說明，其餘均列為明日審議現場的機密報告。

國防部表示，我國國防以維護區域和平及預防戰爭為首要目標，台海局勢嚴峻舉世關注，為強化國防戰力，展現自我防衛決心，國防部規劃以快速獲得國造自製各式精準飛彈及量產高效能艦艇，並有效提升海巡艦艇平戰轉換能力，建立「精準、遠距、機動」戰力，延伸防衛作戰縱深，維護台海和平穩定。

國防部表示，特別預算裝備款包括各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統執行武器裝備產製及備料、整體後勤支援、陣地工程等所需經費2371億8030萬4000元；採購作業費包括執行專案管理及履約督導等所需經費，則為8969萬3千元。

但立法院提出的「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案評估報告」警告，特別預算案的提出有其特殊性與嚴謹性，理應務求審慎，以讓國家財政運作具合理性、穩健性及可預測。但政府近年密集提出特別預算案，恐有扭曲年度預算原貌，不利國家財政紀律的維護。

評估報告指出，海空戰力提升計畫採購特別預算案各採購案均是獨立建案並分別函報行政院審議的計畫，卻未逐案列明執行期程及分年經費，不利立法院預算審議及後續監督。且國防部長期未對中科院未達成研發目標建立計罰機制，只有行政處份，要求國防部研議納入履約延遲違約金計罰。

評估報告同時質疑，海空戰力提升計畫中需143億元的「野戰防空系統」計畫非新增投資建案，原列公務預算，且未於特別預算案提高原計畫經費需求，計畫期程及整體獲得規劃書亦未調整，移列特別預算的必要性為何？而海軍高效能艦艇納特別預算後，第一、二批的平均籌獲成本，均較原公務預算所列單艦成本提高，且第一批後續5艘艦工期大幅壓縮，合理性及允當性恐待釐清。