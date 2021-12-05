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海空戰力提升採購計畫全舉債 公共債務未償餘額破6兆

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「中央政府海空戰力提升計畫」中的「野戰防空武器系統」劍二陸射型防空飛彈。記者洪哲政／攝影
「中央政府海空戰力提升計畫」中的「野戰防空武器系統」劍二陸射型防空飛彈。記者洪哲政／攝影

立法院財政委員會明（6）日將審議「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，財政部報告表示，海空特別預算案總經費新台幣2373億元，自111年度起至115年度，分5年度辦理，全數以舉借債務支應。而政府111年度總預算舉債數為690億元，至明年底中央政府1年以上公共債務未償餘額達到6兆6277億元。

財政部向立法院提出「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案財源籌措情形報告」，國防部也同時提出武器數量外，八項包括雄昇飛彈專案的採購人事費與業務費，合計達到8969萬3000元。

財政部表示，海空特別預算案總經費新台幣2373億元，自111年度起至115年度，分5年度辦理， 全數以舉借債務支應。

財政部說，111年度中央政府總預算案併計前瞻基礎建設、新式戰機採購、肺炎防治及紓困振興及海空戰力提升等各項特別預算案，各特別預算及海空特別預算案按其特別條例規定，均不受單一年度債務流量限制，因此111年度債務流量是以總預算舉債數690億元占歲出2兆2784億元比率3%列計，尚在債務流量15%上限範圍內。

財政部進一步表示，各特別條例施行期間債務流量，除嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定不受財政紀律法規範的施行期間債務流量限制外，前瞻基礎建設、新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別條例均符規定，施行期間的舉債額度合計數，不得超過該期間歲出總額合計數15%。而經計算至111年度，各特別預算案舉債均符合施行期間債務流量規定。

債務存量方面，財政部表示，按111年度中央政府總預算案併計前瞻基礎建設、新式戰機採購、肺炎防治及紓困振興及海空特別預算案，預估該年底中央政府1年以上公共債務未償餘額，為6兆6277億元，占前3年度名目國內生產毛額平均數33.0%，距公共債務法上限40.6%規定，尚餘7.6個百分點，可供支應緊急重大政務需求。

債務 紓困振興 戰機

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