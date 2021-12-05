【專家之眼】看懂共軍核潛艦穿越台海的門道

11月29日歐洲太空總署所轄衛星「哨兵二號」(Sentinel 2)拍攝臺灣海峽照片，被美國研究全球潛艦活動專家蘇頓(H.I. Sutton) 透過其專屬網頁公佈，率先宣稱自該照片發現中國大陸共軍核動力導彈潛艦，由先導艦艇伴護，採取浮航方式通過臺灣海峽，立即引起各方諸多評論與分析，但其中品質低劣真是慘不忍睹。

首先在此必須指出，該型衛星係依據「全球環境與安全監測計畫」(GMES：Global Monitoring for Environment and Security，又名哥白尼計畫Copernicus Programme)內有關地球觀測任務項目，針對森林監測、土地覆蓋變化偵測以及天然災害管理等課題，目前由兩顆功能相同但卻同時運作，編號分別為「哨兵2號A」(Sentinel-2A) 與「哨兵2號B」(Sentinel-2B)之衛星群執行拍攝作業；第三顆編號為「哨兵2號C」(Sentinel-2C)目前正在進行測試，預計在2024年發射佈放。

在該型衛星佈放之前，歐洲太空總署業已佈放過另外兩枚哨兵一號系列衛星，其亦是從屬於前述「全球環境與安全監測計畫」項目內之環境觀測衛星，只是該型衛星上之地球表面觀測裝備與哨兵二號系列有所差異，其為C波段合成孔徑雷達，而哨兵二號系列衛星則是裝設多光譜影像儀(MSI：Multi-spectral instrument)，該影像儀能夠拍攝涵蓋可見光、近紅外線(NIR)與短波紅外線(SWIR)頻譜之內，共計13個波段影像圖片。

依據「全球環境與安全監測計畫」整體規劃，共計將在10內發射佈放17枚地球資源監測衛星，以便觀測地球表面各項變化，提供決策參考。至於本次被專家宣稱拍攝到共軍核動力導彈潛艦之哨兵二號衛星，其主要涵蓋範圍係自56°S至84°N內之近岸陸地與海岸水體，特別是要針對整個地中海地區，因此臺灣海峽並非其拍攝作業原始設計重點所在。而其拍攝頻率則是針對相同區域以相同視角拍攝時，僅能每五日拍攝一次，但對高緯度地區若不考慮拍攝視角差異，則可縮短到五日之內。

基本上該系列衛星是佈放在高度786公里之太陽同步軌道，每日可環繞地球14.3次，提供解析度分別為10、20以及60公尺之影像，而此影像幅度寬達290公里，影像資料並且對外免費開放，所有使用者都可透過網路獲得並下載影像。經過詳述哨兵二號衛星照相功能與規格後，回頭檢視目前媒體報導所引述照片，其模糊程度實在難以看出究竟是何種艦船，而各張照片涵蓋面積是如此之大，究竟最初宣稱發現共軍核動力潛艦上浮航行於臺灣海峽，這位專家是如何能夠從這張衛星照片，判斷出該型潛艦動態，甚至還精細到型號呢？

情報活動本來就是真真假假，透過虛虛實實相互放話摸底來測試對手。各方對於監控中國大陸軍事活動本來就投入大量資源，假若共軍核動力導彈潛艦高調上浮通過臺灣海峽，其實就會讓許多情報蒐集與海域監控偵巡機制先行獲知其動態，不論如何絕對不會是從這種解析度之衛星照片判讀出來；因此透過研究潛艇專家釋放消息，其實是項莊舞劍另有用意。

許多半吊子專家依據蘇頓在專屬網頁所公布訊息，就開始穿鑿附會捕風捉影，將許多毫不相關資訊加以連結，更開始編寫故事產製該型潛艦故障無法下潛情節，並言之鑿鑿地指稱其係返回華北進行整修，荒唐離奇到不可思議地步。

此時該項訊息源頭，潛艦專家蘇頓忙不迭地出面在其社交軟體帳號提出說明，除承認其原始文稿略有戲謔玩笑之意，此等動態依其觀點係屬常態不足為奇，此時就讓許多盲目跟進吹噓此等軍事動態具有特定軍事意涵所謂專家，馬上變成滿口胡說八道之二百五。

研判軍事動態必須有幾分證據講幾分話，要查證原始訊息是否可靠，總應該回頭去看看衛星拍攝影片，其解析度到何種程度，然後再思考依據此等影響，到底能否確認出該型潛艦之型號與級別。假若從此等衛星影像無法判斷出此種結論，自然就可理解這是掩蓋真正情報資料源頭之障眼法，或者此項放話根本就是要另做文章之假訊息。

評論軍事訊息不要盲目加碼跟進，總還是要先去理解最先釋放訊息者，其所根據訊息來源，到底是能有何種能耐，是否能夠進行有效判讀軍事目標動態與辨識軍事儎臺型號。哨兵二號衛星照片是對公眾公開，在完全採信可以從臺灣海峽判斷出航行其中之共軍核動力潛艦級別前，不妨去看看地中海周邊各國軍港內停泊之軍艦，看看能否加以判讀出型號，然後再做判斷。不要聽到洋和尚唸經，就被騙到團團轉！