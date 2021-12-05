國安會主導「震海案」改造輕型巡防艦 海軍證實評估中

旅美的台海安全研究中心主任梅復興日前專文披露，在國安會主導下，海軍將暫時擱置4500噸級的新一代巡防艦案，改先行建造2000至2500噸級的輕型巡防艦8艘，以因應2027年的威脅窗口。對此，海軍没有否認，表示各項方案均會審慎評估。

海軍參謀長蔣正國日前在立法院證實，代號「震海專案」的「新一代飛彈巡防艦」原型艦，全案時程可能往後挪，構型也可能改變。

梅復興日前在一篇專文公開表示，近來國內造船業界已開始流傳，海軍正在考慮修改新一代巡防艦案的排序與構型，將 原先規劃為4500噸級設計的巡防艦暫時擱置，並修改設計構型。於此同時，先行建造2000至2500噸級的巡邏艦／輕型巡防艦 （corvette/light frigate）八艘，以儘速形成即戰力，來因應2027年的威脅窗口。

他指出，此案的更變並非海軍主導，而是某位曾任軍職的現任國安會諮詢委員所提議，後經軍談正式提報後，獲得層峰核准同意，裁示優先執行。第一艘將於2023年開工建造，以趕上前述期程。

梅復興指稱，這種2000餘噸級的新艦，在概念上，其主要任務功能為反封鎖、護航、為沱江／塔江級飛彈巡邏艦暨或飛彈快艇提供指揮管制與短程防空掩護等。同時，甚至還包括為了滿足在台海周邊、乃至於南海南沙等地區執行平時巡防、維護主權、反制灰色地帶威脅等任務需要。據稱，目前正考慮分為防空與反潛二種構型，各建造四艘。

他說，新型艦的概念設計已經備妥。然而，如果要在2023年就開始建造，海軍不僅必須在短期內完成建案計劃的大幅修訂、合約設計以及招標工作，照理說在時間上幾乎是不可能的任務。不過，海軍之前就曾有過2000噸級新一代「二級艦」的規劃，2018年高雄海事展時甚至還曾展出中科院與台船合作發展的1400噸級輕型巡防艦概念。

對此，海軍司令部表示，因應敵情威脅，對提升制海作戰能力之方案，海軍均會審慎評估。