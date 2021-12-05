快訊

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

晃了一下！晚間21時05分地牛翻身 規模5.3震央在宜蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國安會主導「震海案」改造輕型巡防艦 海軍證實評估中

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中科院推出的1400噸輕型巡防艦。圖／取自中科院影片
中科院推出的1400噸輕型巡防艦。圖／取自中科院影片

旅美的台海安全研究中心主任梅復興日前專文披露，在國安會主導下，海軍將暫時擱置4500噸級的新一代巡防艦案，改先行建造2000至2500噸級的輕型巡防艦8艘，以因應2027年的威脅窗口。對此，海軍没有否認，表示各項方案均會審慎評估。

海軍參謀長蔣正國日前在立法院證實，代號「震海專案」的「新一代飛彈巡防艦」原型艦，全案時程可能往後挪，構型也可能改變。

梅復興日前在一篇專文公開表示，近來國內造船業界已開始流傳，海軍正在考慮修改新一代巡防艦案的排序與構型，將 原先規劃為4500噸級設計的巡防艦暫時擱置，並修改設計構型。於此同時，先行建造2000至2500噸級的巡邏艦／輕型巡防艦 （corvette/light frigate）八艘，以儘速形成即戰力，來因應2027年的威脅窗口。

他指出，此案的更變並非海軍主導，而是某位曾任軍職的現任國安會諮詢委員所提議，後經軍談正式提報後，獲得層峰核准同意，裁示優先執行。第一艘將於2023年開工建造，以趕上前述期程。

梅復興指稱，這種2000餘噸級的新艦，在概念上，其主要任務功能為反封鎖、護航、為沱江／塔江級飛彈巡邏艦暨或飛彈快艇提供指揮管制與短程防空掩護等。同時，甚至還包括為了滿足在台海周邊、乃至於南海南沙等地區執行平時巡防、維護主權、反制灰色地帶威脅等任務需要。據稱，目前正考慮分為防空與反潛二種構型，各建造四艘。

他說，新型艦的概念設計已經備妥。然而，如果要在2023年就開始建造，海軍不僅必須在短期內完成建案計劃的大幅修訂、合約設計以及招標工作，照理說在時間上幾乎是不可能的任務。不過，海軍之前就曾有過2000噸級新一代「二級艦」的規劃，2018年高雄海事展時甚至還曾展出中科院與台船合作發展的1400噸級輕型巡防艦概念。

對此，海軍司令部表示，因應敵情威脅，對提升制海作戰能力之方案，海軍均會審慎評估。

海軍 國安會

延伸閱讀

梅復興專文：「新一代巡防艦」大延宕——台灣國防產業夠務實嗎？

海軍施政回顧 捍衛海峽主戰飛彈、火箭、火砲一次看完

獨／國軍莒光園地 海軍塔江艦海劍二防空飛彈首度曝光

常駐華府人選定案 馮世寬：陸軍將官與海軍上校

相關新聞

震海專案暫緩 先建8艘輕型艦

旅美的台海安全研究中心主任梅復興日前專文披露，在國安會主導下，海軍將暫時擱置四千五百噸級的新一代巡防艦案，改應急先建造兩...

後備指揮部：今年教召解除8年編管 增3千人入列

有後備軍人抱怨其退伍8年仍被教召，民進黨立委據此批評國防部不該打臉自己的政策。但後備指揮部今天說，國防部去年就曾公開宣示...

中正預校生立正候車網友盛讚 獲榮譽假表揚

高雄中正預校學生顏誠被民眾發現在月台立正候車30分，敬業表現堪稱「最美人形立牌」。顏誠則說是考量人潮多禮讓座位，校方今天...

退伍超過8年仍被教召 綠委：有違人民對政府的信賴感

國防部周末開放明年度的「教召查詢系統」，但許多退伍超過8年的民眾查詢後發現，明年竟要被教召，與國防部11月初公布的「8年...

立委揭海空特別預算一角 採購增程型天弓三型防空飛彈

立法院財政委員會今日審查「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，無黨籍立委林昶佐質詢問國防部長邱國正說，「剛剛我們看...

教召提「戰時」 國防部長邱國正：無需緊張

國防部長邱國正上午出席立法院財政委員會審查「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案（111年度至115年度）」報告並備詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。