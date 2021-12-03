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完成50天公海巡弋 海巡署巡護八號今返國

聯合報 / 記者林保光／即時報導
海巡署巡護八號歷經50天公海巡護任務，今天返國。圖／海巡署提供
海巡署巡護八號歷經50天公海巡護任務，今天返國。圖／海巡署提供

海巡署艦隊分署「巡護八號」10月自高雄港出海，執行公海巡護任務，歷經50天，今天返抵國門。海巡署艦隊分署分署長廖德成率慰勉巡護人員，對執勤期間與帛琉共和國演練聯合救生救難，促進與太平洋友邦交流，給予高度肯定。

巡護八號10月15日自高雄港啟航，巡弋中西太平洋公海及沖之鳥海域，並與漁業署漁業檢查員，以無線電及衛星電話，慰問在相關海域作的我國12艘遠洋漁船。

海巡署艦隊分署表示，巡護八號泊靠帛琉馬拉卡港整補期間，依2019年台、帛簽署的「海巡合作協定」，與帛琉演練海上救生救難，促進人道救援合作，更深化台帛兩國邦誼，為今年度第2次次漁業巡護任務劃下完美句點。

巡護八號結束中西太平洋公海漁業巡護任務，今天回國後，船上人員為落實防疫措施，依傳染病防制法，接受居家檢疫14天，期滿後接續7天自主健康管理，避免產生防疫破口。

海巡署巡護八號歷經50天公海巡護任務，今天返國。圖／海巡署提供
海巡署巡護八號歷經50天公海巡護任務，今天返國。圖／海巡署提供
海巡署巡護八號在靠泊帛琉期間，演練海上救生救難。圖／海巡署提供
海巡署巡護八號在靠泊帛琉期間，演練海上救生救難。圖／海巡署提供

海巡署 帛琉 高雄港

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