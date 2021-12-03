海空戰力提升特別預算報告 蘇貞昌：宣示捍衛領海領空
行政院長蘇貞昌今天將赴立法院，就「海空戰力提升計畫採購特別預算案」進行專案報告。根據行政院送至立院書面資料指出，蘇貞昌說，該案是為了捍衛領海、領空與區域和平穩定的重大國防投資，也向國際展現台灣自我防衛的決心。
蘇貞昌表示，中國謀我日亟，除持續擴張軍事力量，近期軍機繞台、船艦侵擾不斷，針對性的演訓活動比起往更加頻繁，像是共機自前年3月首次侵入我西南防空識別區（ADIZ），當年度僅10餘架次，去年達380餘架次，而今年迄今已超過880架次，單日最高甚至達56架次，「連今年5月的英國經濟學人期刊，都以台灣雷達圖為封面，稱台海是地球上最危險的地方」。
蘇貞昌指出，台海情勢發展攸關區域和平穩定，也是當前各國高度關注焦點，而北京當局持續迫我接受其單方設定的兩岸關係終局，對台灣的威脅與日俱增，台灣站在獨裁政權擴張的最前線，在面對此嚴峻敵情下，惟有展現自我防衛決心並付出努力，國際社會才會更看得起台灣，只有自助才會有人助。
蘇貞昌表示，這次依海空戰力提升計畫採購特別條例規定，編制完成中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案，期程自111年至115年度，歲出共編列新台幣2373億元，包括各式精準飛彈等8項共10案武器裝備。
蘇貞昌說，相關計畫效益，短期內充實武器裝備，可有效於作戰初期阻滯敵戰力集結與火力打擊，確保台灣防衛戰力完整；武器裝備由國造自製，將帶動國內廠商投入國防產業鏈，建構厚實國防產能；藉由結合政府資源與民間力量，擴大國內釋商、提升產業效益及創造就業機會，達成強化自主國防、發達國家經濟的雙效價值。
蘇貞昌指出，特別預算案是為了要捍衛領海、領空與區域和平穩定的重大國防投資，國家安全不分黨派，期盼各立委全力支持，早日通過此特別預算案，讓保衛國家的國軍能早日獲得所需裝備，向國際展現台灣自我防衛的決心，也宣示台灣是整個亞太地區和平、穩定和繁榮不可或缺的角色。
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