快訊

北市中正區大樓暗夜惡火3送醫 釀1死1重傷

富士山周邊一夜三震 網友驚「日本要沉了？」氣象廳回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海空戰力提升特別預算報告 蘇貞昌：宣示捍衛領海領空

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
圖為今年9月漢光演習在海灘上安設對人詭雷、鈦雷爆破，模擬實戰情況。記者林伯東攝影／報系資料照
圖為今年9月漢光演習在海灘上安設對人詭雷、鈦雷爆破，模擬實戰情況。記者林伯東攝影／報系資料照

行政院蘇貞昌今天將赴立法院，就「海空戰力提升計畫採購特別預算案」進行專案報告。根據行政院送至立院書面資料指出，蘇貞昌說，該案是為了捍衛領海、領空與區域和平穩定的重大國防投資，也向國際展現台灣自我防衛的決心。

蘇貞昌表示，中國謀我日亟，除持續擴張軍事力量，近期軍機繞台、船艦侵擾不斷，針對性的演訓活動比起往更加頻繁，像是共機自前年3月首次侵入我西南防空識別區（ADIZ），當年度僅10餘架次，去年達380餘架次，而今年迄今已超過880架次，單日最高甚至達56架次，「連今年5月的英國經濟學人期刊，都以台灣雷達圖為封面，稱台海是地球上最危險的地方」。

蘇貞昌指出，台海情勢發展攸關區域和平穩定，也是當前各國高度關注焦點，而北京當局持續迫我接受其單方設定的兩岸關係終局，對台灣的威脅與日俱增，台灣站在獨裁政權擴張的最前線，在面對此嚴峻敵情下，惟有展現自我防衛決心並付出努力，國際社會才會更看得起台灣，只有自助才會有人助。

蘇貞昌表示，這次依海空戰力提升計畫採購特別條例規定，編制完成中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案，期程自111年至115年度，歲出共編列新台幣2373億元，包括各式精準飛彈等8項共10案武器裝備。

蘇貞昌說，相關計畫效益，短期內充實武器裝備，可有效於作戰初期阻滯敵戰力集結與火力打擊，確保台灣防衛戰力完整；武器裝備由國造自製，將帶動國內廠商投入國防產業鏈，建構厚實國防產能；藉由結合政府資源與民間力量，擴大國內釋商、提升產業效益及創造就業機會，達成強化自主國防、發達國家經濟的雙效價值。

蘇貞昌指出，特別預算案是為了要捍衛領海、領空與區域和平穩定的重大國防投資，國家安全不分黨派，期盼各立委全力支持，早日通過此特別預算案，讓保衛國家的國軍能早日獲得所需裝備，向國際展現台灣自我防衛的決心，也宣示台灣是整個亞太地區和平、穩定和繁榮不可或缺的角色。

行政院長蘇貞昌今天將赴立法院，就「海空戰力提升計畫採購特別預算案」進行專案報告。本報系資料照
行政院長蘇貞昌今天將赴立法院，就「海空戰力提升計畫採購特別預算案」進行專案報告。本報系資料照

蘇貞昌 行政院

延伸閱讀

綠營公投竹縣宣講 蘇貞昌批朱立倫別出爾反爾

蘇貞昌：公投決定國家未來 盼投4個不同意

王美花是未來綠營「可用之兵」？ 蘇貞昌：表現很好

經濟部「坦承」三接傷藻礁？ 蘇貞昌：假消息

相關新聞

海空戰力提升特別預算報告 蘇貞昌：宣示捍衛領海領空

行政院長蘇貞昌今天將赴立法院，就「海空戰力提升計畫採購特別預算案」進行專案報告。根據行政院送至立院書面資料指出，蘇貞昌說...

海軍施政回顧 捍衛海峽主戰飛彈、火箭、火砲一次看完

國防部今日對全軍播送「莒光園地」政治教育節目，播出海軍110年度施政回顧，片中集合了海軍現役主力反艦飛彈、反潛火箭與各型...

獨／國軍莒光園地 海軍塔江艦海劍二防空飛彈首度曝光

國防部今日對全軍播送「莒光園地」政治教育節目，海軍至今未曾對外公布、部署在新成軍「塔江艦」上的海劍二防空飛彈，首度在節目...

退輔會駐美人選已定 倪邦臣、程國峰明年1月赴美

立委關注退輔會明年將派員駐美的人選等事宜；退輔會主委馮世寬今天說，分別為陸軍退役少將倪邦臣及海軍退役上校程國峰，他們將於...

美要求榮總加入泛太平洋地區醫療支援 榮光會面臨整合

美國眾議會退伍軍人委員會7位眾議員日前聯袂拜會退輔會，退輔會特別安排將駐美的人員與之會晤。主委馮世寬上午披露，美方希望榮...

退輔會駐美人員1月3日抵美 藍委籲搶回飛虎隊話語權

退輔會主委馮世寬上午在立法院表示，該會派遣兩名退伍將校駐美，下（1）月3日就會抵美向代表處報到，「在裡面成立一個退伍軍人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。