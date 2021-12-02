獨／國軍莒光園地 海軍塔江艦海劍二防空飛彈首度曝光

國防部今日對全軍播送「莒光園地」政治教育節目，海軍至今未曾對外公布、部署在新成軍「塔江艦」上的海劍二防空飛彈，首度在節目中曝光。

海劍二是國造天劍二型飛彈海基型，有垂直及斜射2種發射模式，斜射款式目前部署在塔江艦，而新一代巡防艦、兩棲船塢運輸艦，等國艦國造政策下的海軍新興水面戰力，也將配備。康定級巡防艦性能提升案則預計採用垂直發射卅二聯裝的海劍二，用以汰換老舊的海欉樹飛彈。

海軍公開表示，塔江艦上隨艦安裝的海劍二型飛彈是我國中科院研製最新型防空飛彈，在防空及反艦飛彈攔截效能上更符合海軍作戰需求。但海軍至今未開放外界登上塔江艦近距觀察艦載防空與反艦飛彈狀況。

海基劍二防空飛彈系統，射程可達30至50公里，去年9月曾在我向美採購的MK41垂直發射系統成功進行射擊，今年4月中旬則進一步在高雄艦上在「迅聯專案」的國造3D相位陣列雷達導引下，以中科院自製的垂直發射系統射擊成功，皆命中目標。

國軍12月第一周莒光園地播出海軍年度施政回顧，片中披露標準防空飛彈、雄三反艦飛彈等實彈試射畫面，塔江艦上的海基型劍二防空飛彈實彈試射首曝光。