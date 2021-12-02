美要求榮總加入泛太平洋地區醫療支援 榮光會面臨整合

美國眾議會退伍軍人委員會7位眾議員日前聯袂拜會退輔會，退輔會特別安排將駐美的人員與之會晤。主委馮世寬上午披露，美方希望榮總能參與美方在泛太平洋地區所有醫療合作與支援；而兩名駐美人員抵美後，負有將退輔會所屬的榮光會、僑委會所屬的僑光會進行結合的任務，僑委會童振源已就此與之會晤，「這點我非常贊同」。

榮光會是海外退伍軍人組織，領有退輔會補助，過去在各式選舉中色彩偏藍，經常為綠委關切，僑光會也是海外僑組織，政治光譜則較為一般，僑光會要打入榮光會，觸及敏感政治神經。

馮世寬上午率官員列席立法院外交及國防委員會，就年度預算備詢。民進黨立委趙天麟關切退輔會派員赴美進度、退輔會與美訪台眾議員交流狀況，趙天麟主動表示，華府有20個榮光會，有什麼資源整合的打算？

對於派員赴美，馮世寬表示，經立法院審慎審查，退輔會特別選出資歷豐富的陸軍將級軍官出身的倪邦臣、海軍上校陳國鋒駐美，與美國退伍軍人事務部與相關單位進行溝通與交流，兩人英語經測都相當優異，具備基本工作能力。且均與美國在台協會（AIT）台北辦事處長與日前訪台的參眾議員會面。

馮世寬表示，美眾議員到訪退輔會前一個月，美國在台協會台北辦事處長Sandra（孫曉雅）就曾到訪退輔會，這是台美斷交以來首次，對方告知美退伍軍人協會有許多眾議員，都非常熱衷協助我國，其次非常關切退輔會將派去的人員，在AIT口試後，我方是否妥善運用。因此，當日將兩人介紹給美方，且語文能力美方都很滿意。不想一個月後，美眾院退伍軍人委員會就有7人抵台到訪，且每件事講的都是我方迫切、需要赴美開展的事，如雙方合作目標等。

馮世寬表示，美方對我榮民總醫院運作狀況與對榮民照顧，美方希望駐美人員能將之帶去，並希望榮總能參加美方在泛太平洋地區所有醫療合作與支援，「這我沒有講過」。

趙天麟表示，華府有20個榮光會，未來有什麼資源整合的打算？馮世寬表示，僑委會主委已與之會晤，希望進一步討論，希望將榮光與僑光相結合，這點他非常贊同，美國就有20個榮光會、2500個會員，將來不論是國慶日或元旦，美軍退伍軍人節活動，都會加強。