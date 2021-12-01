馮世寛：榮欣志工是退輔會及榮民眷最堅強的後盾

退輔會今天在台中漢翔翔園舉行「110年績優榮欣志願服務表揚典禮」，主委馮世寬表示，今年疫情嚴峻期間，志工全力配合榮服處訪視及關懷，是退輔會及榮民眷最堅強的後盾。

這項典禮由馮世寬主主持，表揚榮民服務處、榮民醫院績優志願服務人員，特別是各榮院服務30年以上的資深志工。

馮世寬致詞時表示，今年疫情嚴峻期間，志工們秉持「服務不打烊」精神，全力配合榮服處訪視及關懷，親向榮民眷說明疫情現況、政府紓困方案、提醒及協助單身年長或獨居行動不便的榮民眷施打疫苗等。志工無畏疫情，依然堅守服務崗位的精神，讓人為之動容，「防疫滴水不漏，服務無微不至」的暖心服務，更是輔導會及榮民眷最堅強的後盾。

典禮中頒發台北市葉季隴等132位績優榮欣志願服務人員及團隊，並由115個志工隊中，評選5隊頒給最高榮譽，由基隆市榮服處仁安區榮欣志工隊、台北市榮服處中山內湖榮欣志工隊、宜蘭縣榮服處榮欣志工2隊、彰化縣榮服處榮欣志工4隊及屏東縣榮服處榮欣志工3隊獲得。