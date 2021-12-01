邱國正推翻後備三大類型部隊規劃 統一強化戰鬥教練

全民防衛動員署將於1月1日掛牌運作，國防部長邱國正今天表示，首批「一年一訓、每次14天」的新制教召，將於明年3月實施，北中南各有一個營；他同時首度證實，他取消了原規劃後備部隊訓練有「灘岸守備旅」、「縱深及城鎮守備旅」與「重要目標防護守備旅」的劃分，教召時統一強化基本戰鬥教練，有優質兵源，「到哪裡都能瞄準」。

國防部長邱國正上午率官員列席外交及國防委員會就新年度預算案備詢，民進黨立委劉建國質詢關切新制教召訓練、裝備與選員方式。對於新制一年一訓、每次14天的新制教召，邱國正表示，首批是3月份北中南各有一個營。後備參謀長表示，將按戶籍地來選員。

邱國正表示，新制教召14天課程已擬定，「我們都看過」，以階段性實施訓練，部隊分批實施射擊、行軍等課程，部隊同時在不同場地施訓與操演。後備參謀長朱志保說，施訓所需單兵裝備也已到齊。

立委質詢表示，原教召課程規劃前7天以射擊為主，後7天則以城鎮戰為主？朱志保表示，109年的報告是依當時報告來訂定，今年經修訂，調整為射擊與戰鬥教練為主。

劉建國說，過去國防部規劃後備部隊類型有灘岸守備旅、縱深及城鎮守備旅與重要目標防護守備旅三大類型，以配合作戰需求，但邱國正答詢表示，這些守備類型，經他提出，現已不再談灘岸及城鎮守備，因為未來後備部隊作戰戰場不知道是在海邊或城鎮，如若介定作城鎮作戰訓練，軍人退伍後不一定住在城鎮，若住海邊，教召時卻到城鎮；另外，他受的訓若是城鎮戰，到海邊會否不會作戰了？因此他主張統一強化基本戰鬥教練，把兵源訓練好之後，就沒這問題。

立委問，這三大部隊取消了？邱國正表示，不復在了，現在就是強化基本戰鬥教練，後備軍人在哪裡舉槍瞄準都一樣。