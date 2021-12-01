海軍：「新一代飛彈巡防艦」原型艦時程、構型都將改變

國軍為因應敵情威脅，因此於2019年到2026年編列245億元預算，興建一艘「新一代飛彈巡防艦」原型艦，但全案延宕，已連續3年繳回大筆未執行預算。對此，海軍參謀長蔣正國上午在立法院表示，按現況全案時程可能往後挪，構型也可能改變。

海軍欲在2019年至2026年採購一艘「新一代飛彈巡防艦」原型艦，採取國艦國造模式，並可能搭載比擬美軍「神盾艦」的戰系與雷達，但全案執行並不順遂，海軍與中科院對關鍵的迅聯專案研發成果認知不同，監察院介入調查，傳海軍有意改採購美方戰系，而根據國軍明年度預算書顯示，此案付款高峰全部往後延，明年度此案預算大幅縮水至571萬5千元。

國防部長邱國正上午率官員列席外交及國防委員會就新年度預算案備詢，民進黨立委蔡適應質詢指出，空軍新年度仍編列有20萬元UH-60M直升機夜搜性能提升案評估經費，此案延宕多時，已消耗不少評估預算，現在採購預算還塞到2023年去，並不合理，他主張凍結。

蔡適應進一步詢問，新一代飛彈巡防艦現今「船在哪裡」？邱國正說，似乎還要調整，評估完之後，構型也可能修訂。

海軍參謀長蔣正國表示，「新一代飛彈巡防艦」原型艦造船案，在建案之時，相關科研案還沒完成，現今也還有部分還在進行，也有部分還沒完成。中科院長張忠誠也說，今年預計繳回的預算可能達1億元。

蔡適應追問，這是否代表原型艦的建案將往後延？在2026年以前「生得出來嗎」？蔣正國說，「以目前來看，我們（全案）會往後挪」。

立法院預算中心曾揭露，此案2019年、2020年分別編列1.67億餘元、6000萬餘元預算，但年度接近尾聲時，國軍辦理預算報繳的額度分別達1.63億餘元、5500萬餘元，而今年編列1.62億預算，也可能繳回9成以上的預算。