美展開愛三升級 邱國正：未獲通知 相信有助防衛作戰

美國陸軍簽約為愛國者三型防空飛彈進行性能提升，外媒報導點名這項更新也適用於台灣。國防部長邱國正上午表示，國防部未接獲通知，但相信升級將有助防衛作戰。

外媒報導美國陸軍與洛克希德馬丁公司已簽訂價值約9400萬美元的合約，將為愛國者三型防空飛彈系統（Patriot Advanced Capability-3，PAC-3） 提供技術支援，也就是更新飛彈的尋標系統，更新也適用在包括台灣在內愛國3型防空飛彈的個使用國。

邱國正上午列席立法外交及國防委會為預算案備詢，他會前受訪表示，如果有需要升級，都要好的防衛作戰升級，但目前還沒收到政府通知。

對於外電報導美英七國暗中協助我打造潛艦？邱國正說，他不作評論，但他只知道這些工作進度按照計畫進行，至於怎樣參與這個，我們不做著墨，因為牽涉以後工作問題，請多體諒。

對立法院預算中心披露中科院飛彈廠房不及興建，邱國正說，中科院廠房因為產量、產能要增加，所以廠房設施等都要增加或檢討，他了解中科院目前工作，都納入期程管制，大概預計在明年中旬如期完成。

對有監委籲軍訓役延長？邱國正說，延長役期不是單方面說得算，如果議題有提，他們會去了解一下什麼走向，但國防部不主動發起，因為政策擬定問題，他不作評論。