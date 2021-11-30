中科院證實 明年中完成70億元「國造先進飛彈」產能擴充

中科院向立法院證實，國防部投入70餘億元協助中科院增加飛彈產能，增程雄三、雄昇飛彈等先進彈種所需「大型發動機能籌案」已完工並驗收中，「產能提升案」與「飛彈增產廠房及設備」案預估明年中完工。

行政院長蘇貞昌將於本週五赴立法院就中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案報告編製經過，立法院提出預算評估報告，指近年來特別預算恐有常態化之虞，除可能扭曲年度預算原貌，亦不利國家財政紀律維護。而所有建案委中科院，但該院「飛彈產能提升案」及「飛彈增產廠房及設備」卻都無法如期於完工。

立法院提出「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案評估報告」，內容指出，特別預算案的提出有其特殊性與嚴謹性，務求審慎為之，但近年來特別預算幾成經常性辦理事項，恐有常態化之虞，除可能扭曲年度預算原貌，亦不利國家財政紀律的維護。

報告進一步指出，海空戰力提升計畫採購特別預算案規劃採購多項飛彈系統，包括岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、萬劍飛彈系統及雄昇飛彈系統等。中山科學研究院自107年度起，陸續提出多項攸關飛彈產能擴充固定資產建設改良擴充計畫，辦理期程均應於110年底完成，但部分計畫已無法依原訂期程完工。

報告表示，中科院自107年度起陸續就其各項產能擴充，提出多項固定資產建設改良擴充計畫，包括生產飛彈所需「產能提升案」、「大型發動機能籌案」及「飛彈增產廠房及設備」等3案6項計畫，總經費合計70億8366萬8千元，依各計畫期程均應於110年底完成。但產能提升案」及「飛彈增產廠房及設備」均無法如期於110年底完工。

中科院說明表示，「大型發動機能籌案」已完工並驗收中，「產能提升案」的完工或交貨期程預估為111年6月；「飛彈增產廠房及設備」則為111年7月。

中科院指出，「產能提升案」是為因應新式武器系統投產及現有飛彈系統增產製，計畫總經費47億5856萬1千元；「大型發動機能籌案」，則是配合該院執行各型飛彈或火箭發動機量產需求，籌建大型發動機鑄藥廠房，計畫總經費2億8002萬9千元；「飛彈增產廠房及設備」則是提升指定先進彈種產能，計畫總經費20億4507萬8千元。